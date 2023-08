Belen Rodriguez tra due fuochi, “alleanza” tra gli ex: l’indizio social

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez sta passando un periodo piuttosto complicato. La showgirl argentina, infatti, ha affrontato negli ultimi mesi degli importanti cambiamenti in campo amoroso e in quello lavorativo. Infatti, la presentatrice non ha dei programma televisivi Mediaset confermati per la prossima stagione e le indiscrezioni parlano di un suo possibile passaggio a Sky. In campo amoroso, invece, la conduttrice sta vivendo una nuova separazione da Stefano De Martino che l’ha portata al centro del gossip dell’estate 2023. Tra presunti nuovi flirt e frecciatine social, il ballerino e la showgirl argentina appaiono sempre più lontani e, adesso, sembra che sia nata un’alleanza tra i due ex storici di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

La mossa social di Antonino Spinalbese che lascia tutti sorpresi

Belen Rodriguez ha chiuso la sua storia con Antonino Spinalbese nel 2021, dopo la nascita della loro piccola Luna Marì. La coppia è stata insieme per circa un anno e, dopo la fine della loro relazione, Belen Rodriguez ha ricucito la sua storia d’amore con l’ex marito Stefano De Martino. I due sembravano nuovamente innamorati e inseparabili, ma, da qualche mese, la coppia non ha più condiviso momenti insieme e la crisi è stata sempre più reale.

Per Belen Rodriguez si è parlato di un nuovo flirt con l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre Stefano De Martino è stato avvistato in vacanza con Beatrice Vendramin. Antonino Spinalbese, invece, sembrava aver trovato un’intesa speciale con Carolina Stramare, ma l’ex Miss Italia ha smentito le voci, parlando di amicizia. Adesso, l’hair stylist si trova in vacanza a Mykonos e da lì una sua mossa social non è passata inosservata.

Antonino Spinalbese ha cominciato a seguire Stefano De Martino su Instagram. Il ballerino non ha ancora ricambiato il “follow”, ma questo gesto ha sorpreso comunque il mondo del web. I due ex di Belen Rodriguez hanno stretto una sorta di alleanza?

I rapporti di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese potrebbero aver stretto un’alleanza. Il parrucchiere, infatti, ha cominciato ha seguire il “rivale” in amore su Instagram, facendo pensare che si sia creata una sorta di armonia tra i due ex di Belen Rodriguez. Ufficialmente i due volti noti dello spettacolo non sono mai stati avvistati insieme, ma entrambi, hanno rilasciato delle dichiarazioni che, inevitabilmente, tiravano in ballo l’altro.

Antonino Spinalbese, infatti, ha raccontato la fine della sua relazione con la showgirl argentina, mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso anno, dando inevitabilmente dei dettagli sul ritorno di fiamma tra la conduttrice e il ballerino. In quell’occasione il papà di Luna Marì ha dichiarato che la sua storia con la showgirl argentina si fosse definitivamente conclusa solo a dicembre 2021, periodo in cui Belen Rodriguez era stata già avvistata con l’ex marito.

Stefano De Martino, invece, essendo fotografato spesso in compagnia di Luna Marì, la figlia di Antonino Spinalbese ha voluto chiarire il rapporto che lo lega alla bambina: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”.