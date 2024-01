Fonte: IPA Antonella Fiordelisi

Belen Rodriguez ha vissuto dei profondi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno. Per la showgirl argentina, infatti, è arrivata quella che sembra la separazione definitiva dall’ex marito Stefano De Martino, dopo anni in cui i due volti noti del mondo dello spettacolo italiano si sono avvicinati e lasciati diverse volte. Dopo l’ennesima crisi matrimoniale, la conduttrice televisiva ha vissuto un periodo buio, in cui appariva troppo dimagrita e triste. In seguito, però, è tornato il sereno nella vita della showgirl argentina, grazie al nuovo amore per l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez è nuovamente innamorata ma non dimentica quanto subito in passato da Stefano De Martino e da Antonino Spinalbese, i papà dei suoi due bambini. Di recente, infatti, la conduttrice tv ha raccontato apertamente il suo parere sui suoi ex. Per quanto riguarda Stefano De Martino, i suoi tradimenti sono stati al centro delle cronache rosa degli ultimi tempi. Tra le presunte amanti dell’ex ballerino anche Antonella Fiordelisi, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, dopo i rumors che l’hanno travolta di recente.

Antonella Fiordelisi, il presunto flirt con Stefano De Martino

Belen Rodriguez sta vivendo una vacanza da sogno nella sua terra natia: l’Argentina. Prima di partire, però, la conduttrice televisiva ha deciso di raccontarsi senza filtri nel salotto domenicale di Mara Venier, dove ha rivelato delle realtà davvero scottanti. La showgirl argentina, infatti, ha raccontato d’aver subito numerosi tradimenti dal marito Stefano De Martino e di aver subito la depressione per questi accadimenti. Nei giorni successivi, rispondendo a dei commenti di alcuni utenti di Instagram, la presentatrice televisiva ha confermato anche la liason tra l’ex marito e Alessia Marcuzzi, un’indiscrezione del passato che era sempre stata smentita.

Nelle ultime ore è arrivato al centro dei rumors il nome di un’altra presunta amante dell’ex ballerino di Amici, si tratta di Antonella Fiordelisi. Secondo le indiscrezioni, appresa la notizia, Belen Rodriguez avrebbe inviato un messaggio audio di fuoco all’ex gieffina, che, adesso, ha deciso di difendersi dalle accuse. Antonella Fiordelisi, infatti, ha detto la sua a Fanpage, rivelando di aver incontrato Stefano De Martino una sua volta, quando il conduttore tv non faceva coppia fissa con la showgirl argentina: “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”.

Antonella Fiordelisi, la smentita su Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi ha voluto smentire d’essere stata una delle amanti di Stefano De Martino, mentre l’ex ballerino di Amici era ancora legato a Belen Rodriguez. Ma l’ex gieffina è stata accusata di aver avuto una storia anche con Antonino Spinalbese, altro ex della conduttrice televisiva. Anche in questo caso, Antonella Fiordelisi ha voluto smentire categoricamente le indiscrezioni, svelando che ha deciso di procedere per vie legali: “Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto. La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake”.

L’ex gieffina ha raccontato di aver incontrato l’hairstylist, con cui già si vociferava di un’amicizia speciale al tempo della loro convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, solo per delle uscite da semplici amici: “Antonino l’ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici. Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani. Sono diventata bersaglio di hater che mi attribuiscono qualsiasi cosa. Adesso basta, ho deciso di denunciare”.