Nadia Comaneci, una storia di dolore e rinascita

La verità è che a leggerla, questa storia, si ha come l’impressione di trovarsi davanti a uno di quei romanzi intensi che raccontano la storia tragica di una farfalla intrappolata nella tela di un ragno. Ma la vita di Nadia Comaneci non è frutto di una penna romanzata di qualche scrittore, il suo dolore e la rivincita personale, arrivata dopo tanto, troppo tempo, sono reali come non mai.

La sua storia è iniziata tanto tempo fa: Nadia Comaneci, una delle atlete più grandiose del XX secolo, ha manifestato da piccolissima il suo talento. Il tecnico rumeno Béla Károly nota quella bambina delle elementari e non ha dubbi sul suo futuro: diventerà un’atleta di fama mondiale.

Una forma fisica snella che le consente di volare sugli attrezzi, Nadia lavora duramente per realizzare quel sogno senza neanche permettersi di sorridere, perché qualsiasi movimento avrebbe potuto far vacillare l’equilibrio di quel corpo leggero e perfetto.

Erano gli anni in cui la Romania era governata dal dittatore Niculae Ceausescu e dalla moglie Elena, gli stessi in cui Nadia collezionava gloria e medaglie, una dopo l’altra. Tutti la guardavano, tutti l’ammiravano, al punto tale che Ceausescu sceglie di “utilizzarla” per mostrare al mondo occidentale il potere della Romania: Nadia è un’eroina nazionale.

Arrivata a New York, Nadia incontra Bart Conner, un giovane ginnasta americano che guarda con ammirazione la sua collega. Ma gli occhi di Bart non sono gli unici a posarsi sulla ragazza, a notare Nadia è Nicu, figlio del dittatore e uomo violento che, senza chiedere il permesso si prende il corpo e l’anima dell’atleta.

Gli anni successivi a quell’incontro sono per Nadia una sorta di discesa verso gli inferi, intrappolata in una relazione violenta, la ragazza scivola nei luoghi oscuri dell’anima dove nessuno vorrebbe andare mai. Abusa di cibo e ingrassa, si allontana da tutto e da tutti, persino dallo sport, fino a tentare il suicidio.

Riesce a salvarsi, ma il regime occulta tutto così, deve ricominciare, da capo. Deve tornare a essere quella splendida campionessa per il quale il Paese è orgoglioso, così lo fa, sola e rassegnata.

Poi, nel 1989, il regime inizia a vacillare e Nadia tenta la fuga. Lo stesso anno raggiunge a piedi l’Ungheria, la prima tappa di un lungo e buio viaggio che la porta negli Stati Uniti, dove chiede l’asilo politico. Ma quello non è l’inizio della sua nuova vita, no, perché lì l’ex atleta incontrerà un salvatore che presto si trasformerà nel suo aguzzino.

Ma vedete, questa è una storia di dolore e di rinascita e quella di Nadia, anche se attesa e sofferta, stava per arrivare, solo che lei ancora non lo sapeva. Invitata in uno studio televisivo, la Comaneci incontra dopo anni Bart, quell’atleta gentile americano conosciuto anni addietro. I due diventano amici, ed è lui ad aiutare la donna a liberarsi da quella relazione tossica.

Nel 1994, dopo quattro anni di amicizia, i due si fidanzano e poi si sposano. Un lieto fine che oggi ci regala il ritratto di una Nadia più felice che mai, protagonista di una delle più belle rinascite che la vita consente.