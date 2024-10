Grande Fratello, Maica Benedicto esce: perché torna già al Gran Hermano

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nemmeno il tempo di salutare che è già ora di tornare a casa. E sì, perché l’esperienza di Maica Benedicto all’interno del Grande Fratello italiano non è durata che il tempo di fare le pulizie e andarsene. Effettivamente è andata proprio così: la concorrente del Gran Hermano ha travolto i nostri inquilini con la sua simpatia, rassettando il loft romano in ogni angolo, e poi se n’è andata. A comunicarlo sono i social ufficiali della trasmissione, che mettono così la parola fine sul primo crossover della storia del reality più longevo della televisione mondiale.

Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello

Che il sogno sarebbe durato poco era previsto, ma così è davvero troppo. Quella dello scambio è stata comunque una mossa veramente azzeccata, se non altro per ravvivare un’edizione che langue in contenuti, ma il pubblico italiano non ha avuto nemmeno il tempo di conoscere un minimo la concorrente arrivata da Madrid. Un vero peccato per lei, che è entrata in Casa come un vero tornado: avrebbe potuto dare di più? Certamente sì, soprattutto se consideriamo che a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata concessa un’intera settimana di luna di miele.

Per Maica Benedicto si è invece trattato di un giorno e mezzo di permanenza. La concorrente del gemello spagnolo del reality ha già lasciato l’Italia per tornare alla volta della Spagna e riprendere la sua esperienza da dove l’aveva lasciata. Nelle sue poche ore di soggiorno in Italia, Benedicto aveva mostrato insofferenza verso le condizioni igieniche della Casa, talvolta un po’ troppo trascurate dagli inquilini. Da qui, la volontà di tirare a lucido tutti gli spazi del Grande Fratello lasciati troppo spesso al loro destino.

Quando tornano Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

A questo punto la domanda sorge spontanea: quando rivedremo i concorrenti italiani che sono volati a Madrid? Di certo, non prima della diretta di lunedì 28 ottobre con Alfonso Signorini, sebbene lo scambio sia di 48 ore anche per loro. Lunedì 21, comunque, Maica Benedicto era già arrivata mentre loro sono partiti quindi si deve considerare il tempo del viaggio e della sistemazione nella nuova Casa.

Intanto, Javier si è mostrato indifferente rispetto alla possibilità di vederli amoreggiare nella Casa del Grande Fratello spagnolo, mentre la sua amata non ha aspettato tempo e si è dichiarata a Lorenzo: “Volevo farmi piacere l’altro ragazzo a tutti i costi. Era una guerra con me stessa. Avevo questa guerra interna nella quale mi imponevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!’. Però il mio cuore dice lui non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”, ha detto la ballerina, con una sicurezza che vorremmo rivedere al suo ritorno in Italia.

Lorenzo, invece, si è lanciato diritto nel gossip più sfrenato: “Io vedevo Shaila con Javier e non c’era il fuego, quello che vedi, il fuoco. A me lei piace davvero e vederla con uno con cui non c’era il fuego mi dava fastidio. Lei adesso ha capito. Poi lei limonava con l’argentino! Io non ho limonato nessuno! Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa. Però la brasiliana si è innamorata di me”. Lunedì, ne vedremo delle belle.