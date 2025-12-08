Anticipazioni Grande Fratello dell’8 dicembre, semifinale agguerrita con inquilini al televoto flash

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Il Grande Fratello sta arrivando alle sue battute finali: uno dei reality più longevi della televisione italiana si appresta a chiudere i battenti anche in questa edizione 2025 capitanata dall’inossidabile Simona Ventura. Con la conduttrice al timone, il reality prodotto da Endemol Shine Italy in onda su Canale5 ha vissuto un’edizione altalenante, con momenti interessanti a fronte di un generale calo degli ascolti.

Ora però la Casa più spiata d’Italia è pronta ad accendere di nuovo le ultime dinamiche e regalare al pubblico una semifinale da ricordare. Lunedì 8 dicembre si gioca il tutto per tutto: eliminazioni clamorose, televoti serratissimi e colpi di scena destinati a stravolgere gli equilibri tra i concorrenti. Chi entrerà in finale e chi dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa ne sarà dei propri beniamini.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’8 dicembre

Lunedì 8 dicembre va in onda il penultimo appuntamento con il Grande Fratello: la semifinale si preannuncia piena di colpi di scena perché ormai è iniziata la corsa finale verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa durante la puntata. Simona Ventura, al timone dell’edizione 2025, promette scintille e il pubblico da casa non può fare a meno di chiedersi chi saranno i finalisti e chi invece dovrà abbandonare il sogno ad un passo dal traguardo.

La scelta definitiva, come sempre, è nelle mani del pubblico. E mentre nella Casa gli animi sono in subbuglio, nessuno sembra essere totalmente al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. I due inquilini saranno tentati da una scelta davvero difficile e dagli esiti imprevedibili: una loro decisione potrebbe far aumentare e di molto il montepremi, a fronte di un grande sacrificio.

C’è molta attesa anche per una delle coppie della casa, ovvero i Rashmer, alias Rasha e Omer, che ormai da giorni sembrano distanti, con un muro di freddezza e di critiche feroci che sembra aver preso il posto di coccole e attenzioni. Chissà se la semifinale riserverà altre sorprese o vedrà la coppia scoppiare definitivamente.

Infine ci sarà sicuramente posto per Dolce Dona, la concorrente di GF Kosovo che ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia lasciando dietro di sé una scia di sentimenti contrastanti tra chi sente la sua mancanza e chi invece aspettava il momento di non vederla più. Durante la semifinale Simona Ventura terrà un collegamento con il Kosovo per un faccia a faccia finale molto atteso.

Semifinale Grande Fratello: concorrenti, televoto flash e altri colpi di scena

Durante la puntata dell’8 dicembre si chiuderanno definitivamente i giochi per molti dei concorrenti dell’edizione 2025 del GF. Si partirà dal televoto con ben quattro gieffini in nomination, ovvero Rasha, Domenico, Simone e Francesca e i due meno votati saranno eliminati con effetto immediato. Ovviamente ci saranno altre eliminazioni per passare dagli undici concorrenti attuali ai quattro finalisti dell’ultima puntata.

Oltre ai nominati e ai due finalisti che hanno già un biglietto diretto per la finale, ovvero Jonas e Giulia, ci sono altri concorrenti che si contendono la vittoria: Omer, Donatella, Anita, Benedetta e Grazia.

Se l’edizione 2025 resterà fedele alla sua tradizione, prima della finalissima dovranno essere eliminati dal gioco ben sette concorrenti, lasciando solo i quattro finalisti in ballottaggio. Ciò significa che durante la puntata dell’8 dicembre potrebbero esserci altre votazioni tramite il televoto flash, portando così a ridurre drasticamente il numero dei concorrenti.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La diretta del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre capitana da Simona Ventura e affiancata dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, con l’aggiunta di Sonia Bruganelli, andrà in onda su Canale 5 alle 21:45. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming mentre chi vuole seguire la diretta 24 ore su 24 potrà collegarsi a Mediaset Extra o seguire il live streaming online.

Come sempre ci sarà la possibilità di recuperare la puntata tramite i daytime quotidiani e i contenuti extra disponibili sui canali social ufficiali del programma.

