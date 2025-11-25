Chi è Dolce Dona, in arrivo dal GF Vip Kosovo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

La Casa del Grande Fratello apre le porte a una nuova inquilina: si tratta di Dolce Dona, influencer e creator che parla fluentemente italiano e che partecipa al Big Brother Vip del Kosovo. La concorrente lascia per qualche tempo il paese per una breve permanenza nel loft più spiato d’Italia: ecco cosa sappiamo su di lei.

Chi è Dolce Dona, l’influencer che arriva nella Casa del Grande Fratello

Influencer e modella, Dolce Dona ha 30 anni, è originaria del Kosovo ma con radici albanesi e kosovare. È cresciuta a Roma e parla fluentemente italiano. Appassionata di viaggi e buon cibo, Dolce è molto legata alla sua famiglia, che non di rado appare tra i suoi post su Instagram.

Innamorata del suo nipotino, con il quale ha un rapporto speciale, la creator spesso dedica parole d’infinito amore per la madre, che considera la sua ancora di salvezza.

“A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande”, ha scritto sul suo profilo Instagram, prendendo in prestito le parole del celebre brano A te di Jovanotti per celebrare la madre.

Apprezzata per la sua bellezza e il savoir-faire, Dolce si è già fatta notare nella Casa del Grande Fratello in Kosovo: è infatti tra le protagoniste di questa edizione. Proprio all’interno del reality show è sbocciata una certa sintonia con Eduard Kuçi, altro concorrente del Big Brother Vip, culminata in un bacio ufficiale.

Adesso i due dovranno allontanarsi per un po’ visto che la modella sarà ospite della Casa del Grande Fratello

L’annuncio di Simona Ventura

Durante la decima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 24 novembre, Simona Ventura ha annunciato una novità: è proprio Dolce Dona che varcherà la famosa porta rossa della Casa.

La conduttrice ha convocato nel confessionale Benedetta Stocchi, Mattia Scudieri e Domenico D’Alterio. E una volta riuniti i tre gieffini ha voluto dare loro una notizia del tutto inaspettata:“Ho una bella notizia che vi do in anteprima: al Big Brother Vip del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del GF siamo super ospitali vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del Kosovo. Mi raccomando non fatemi fare brutte figure!”.

“Fra qualche giorno arriverà da voi Dolce, e non è un dolce, ma si chiama proprio così: parla italiano ed è del Kosovo. Sarà vostra ospite in Casa”: l’annuncio è stato dato anche durante la diretta del Big Brother Vip Kosovo, anche se in questo caso non si tratterà di un gemellaggio. Al contrario di quanto successo lo scorso anno – quando c’è stato un vero e proprio scambio di concorrenti fra Grande Fratello e Gran Hermano Spagna – questa volta parliamo di un semplice crossover: noi ospiteremo una concorrente kosovara, ma non manderemo nessuno in Kosovo.

La curiosità ora è tutta sulle reazioni dei gieffini italiani di fronte a questa ospite dall’altra parte del confine, che arriverà in Italia per portare freschezza e qualche colpo di scena nella Casa.

