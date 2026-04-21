Il rapper è diventato papà per la terza volta e lo ha annunciato su Instagram, ma non della sua ex compagna Laura Maisano

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Getty Images Shiva

Quando diventiamo fan di un personaggio famoso è facile interessarsi alla sua vita privata oltre che alla sua carriera. E le piattaforme social, in questo, ci facilitano notevolmente il lavoro. Molto spesso, infatti, è proprio sui social che cantanti, attori e celebrità decidono di raccontarsi senza filtri, mostrando ai propri follower il bello e il brutto della fama e della loro vita privata. Anche Shiva, rapper milanese che ha avuto un enorme successo di pubblico nonostante i suoi problemi con la giustizia, utilizza spesso i suoi canali social per comunicare notizie riguardanti la sua vita, come ad esempio quelle circa la sua paternità.

Shiva papà tris: l’annuncio su Instagram

Dopo le vicissitudini giudiziare legata alla sparatoria che lo ha visto coinvolto nel 2023, Shiva, rapper classe 1999 di Milano Ovest, rimane sotto i riflettori per la sua musica e non solo. Il rapper, che ha scelto di comunicare la notizia della nascita del terzo figlio proprio attraverso i social, non è più in coppia con la storica fidanzata Laura Maisano dalla quale ha avuto i primi due figli, Draco e Atlas. Il terzo bimbo sembrerebbe essere nato da una relazione con una donna misteriosa che, in molti, hanno indivisuato in Michelle Fois.

Dopo aver chiuso il suo capitolo con la giustizia, tornando libero dopo aver scontato la pena per tentato duplice omicidio, il rapper dunque ha sorpreso nuovamente tutti annunciando su Instagram anche la nascita del suo terzo figlio, Ethan.

E proprio l’ex di Shiva, Laura Maisano, ha poi commenato la vicenda, sempre via social, dichiarando: “Non fatemi domande, perché è meglio che io non vi dia risposte” facendo intuire tutto il suo dolore e anche l’amarezza per la storia d’amore arrivata al capolinea.

La nascita del primo figlio di Shiva aveva visto l’assenza del padre, in quel momento detenuto in carcere per l’accusa che lo aveva travolto, e non potendo fare visita al piccolo Draco, Shiva gli aveva scritto una commovente lettera nella quale si leggeva: “Già ti amo alla follia e non vedo l’ora di vederti non appena avrò il permesso. Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai per questa assenza”.

Laura Maisano, chi è l’ex fidanzata di Shiva

Shiva è un rapper che tiene molto alla sua privacy quando si parla della sua vita privata, ma nel caso dell’arrivo dei suoi figli il cantante ha voluto fare un’eccezione, condividendo la lieta novella attraverso i suoi canali social. Mamma dei primi due bimbi del rapper è proprio Laura Maisano, ormai ex compagna.

Shiva è stato legato a Laura dal 2023 al 2025, finestra temporale nella quale la coppia ha dato alla luce i loro due figli, poi a fine 2025 le cose si sono complicate parecchio e, a pochi mesi dalla nascita del secondo figlio, Shiva è diventato papà per la terza volta, ma con un’altra donna.

Il 13 novembre 2025, a soli due mesi dalla nascita di Atlas, Shiva è infatti diventato padre per la terza volta del piccolo Ethan avuto da Michelle Fois, una donna lontana dal mondo dello spettacolo che, nel giro di pochissimo tempo, si è ritrovata sotto i riflettori e travolta dal gossip. La notizia ha avuto un impatto immediato anche su Laura Maisano, ex del trapper e madre dei suoi primi due figli, che sui social ha lasciato trasparire tutta la sua amarezza, dichiarando di voler proteggere Atlas e garantirgli un’infanzia serena, lontana dalle tensioni.