Angelina Mango, il nuovo taglio di capelli sulle note di Pino Daniele è già cult

IPA Angelina Mango sfoggia il nuovo look sulle note di Pino Daniele

Un cambio di look spesso è molto più di una semplice seduta dall’hairstylist. È una scelta che si trasforma in una dichiarazione d’indipendenza e di rinascita, come nel caso di Angelina Mango che da qualche tempo sfoggia un nuovo taglio di capelli che la rende ben diversa dalla giovane sognante dalla lunga chioma castana a cui ci aveva abituati. Lo sanno bene i suoi follower di TikTok, dove ha condiviso un video in cui danza sulle emblematiche note di un brano di Pino Daniele e che è già diventato uno dei più visti di sempre.

Il video diventato virale

Al centro del video ci sono pochi ma divertenti secondi di irresistibile quotidianità. Angelina Mango indosa un abitino verde, abbinato a una camicia a quadri ton sur ton, e scrive: “Cosa vorrei nella mia testa quando devo vestirmi”. Il riferimento è al brano su cui danza in sottofondo, scelto in modo tutt’altro che casuale: parliamo di Che te ne fotte, capolavoro blues-funk di Pino Daniele del 1981.

Una canzone che non è solo l’occasione per riascoltare l’indimenticabile (e inimitabile) voce dell’artista partenopeo, ma anche un invito a spogliarsi dei giudizi altrui, a lasciar andare le preoccupazioni e a fare solo quello che ci fa stare bene. Per la cantante, cresciuta in una casa dove la musica è sempre stata il fulcro di tutto tra il compianto padre Pino Mango e la madre Laura Valente, questo omaggio alla tradizione “di casa” è l’emblema della sua ritrovata leggerezza.

Il nuovo mullet di Angelina

Ma andiamo al vero protagonista del video: il suo nuovo hairstyle. Angelina Mango ha scelto un mullet super scalato, volutamente “stropicciato” e con una frangia irregolare. Perfetto da portare con uno styling bagnato, questo taglio di ispirazione vintage è l’alternativa ideale per chi desidera accorciare i volumi senza rinunciare del tutto alle lunghezze. Non è un caso che sia uno dei tagli di capelli più di tendenza di questa estate, scelto anche da altre star come Miley Cyrus e Kristen Stewart.

A donare un ulteriore tocco glamour al look ci pensa il colore, un profondo riflesso melanzana con sfumature rosso scuro che sposa alla perfezione la tendenza “Cherry Cola”, la nuance più amata dalle brune, perfetta per accendere la chioma con riflessi speziati.

La rinascita della cantante

Questo cambio di look così drastico non è arrivato in un momento casuale, ma accompagna un periodo d’oro per la carriera della Mango. Dopo essersi presa un momento di pausa per rigenerarsi sia fisicamente che mentalmente, la cantante è tornata più forte e consapevole che mai, prima con il lancio a sorpresa dell’album caramé e poi con il ritorno ai suoi amati live.

Dopo aver registrato il tutto esaurito nei teatri italiani in primavera, Angelina si prepara a conquistare le arene e i siti archeologici più suggestivi d’Italia con la tournée “Nina canta nei Teatri d’Estate 2026”, a cominciare dalla data di debutto: il prossimo 17 luglio si esibirà al Teatro Romano di Verona, girando l’Italia fino all’8 agosto, data conclusiva in programma alla Cava del Sole di Matera.