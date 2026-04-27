Al Bano, chi è Haitam: il fidanzato tiktoker di Jasmine Carrisi

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Chi è Haitam, il fidanzato di Jasmine Carrisi

Aria d’amore in casa Carrisi: Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sembra più innamorata che mai. A fare breccia nel suo cuore è un ragazzo di nome Haitam, un tiktoker che, anche se arrivato da poco nella sua vita, sembra aver già conquistato un posto speciale.

Tra video condivisi, commenti complici e momenti insieme, la loro relazione sta iniziando a incuriosire parecchio anche se, almeno per ora, non ci sono state presentazioni ufficiali.

Chi è Haitam

Jasmine Carrisi sembra vivere un momento particolarmente sereno, e il merito potrebbe essere anche di Haitam, il ragazzo che le sta accanto. Non fa parte del mondo dello spettacolo, vive a Milano, ha origini marocchine e ha 24 anni, poco più giovane di lei.

Nonostante questo, non è del tutto lontano dai riflettori: su TikTok ha già costruito una community già solida, con oltre 300mila follower, e pubblica contenuti soprattutto legati alla quotidianità e agli amici. È proprio lì che ha iniziato a comparire sempre più spesso accanto a Jasmine.

In passato, il suo nome era già circolato sui social per una relazione con Vittoria Lazzari, creator molto seguita ed ex volto de Il Collegio. Una storia piuttosto movimentata, tra alti e bassi e diversi tira e molla, che aveva attirato l’attenzione di chi li seguiva.

Ora, però, il ragazzo sembra aver ritrovato una certa serenità proprio accanto alla figlia di Al Bano. La loro è una relazione ancora agli inizi, senza annunci ufficiali o presentazioni in famiglia. Una scelta che sembra puntare su qualcosa di semplice, vissuto con calma e senza troppe pressioni esterne.

Intanto, però, qualche segnale c’è. Tra balletti, momenti ironici e scene di quotidianità, i due hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social lasciando intravedere una complicità sempre più evidente.

Haitam, la storia d’amore con Jasmine Carrisi

Nonostante la riservatezza, più che giustificata quando si vive una nuova relazione, Jasmine ha voluto ufficializzare la sua storia d’amore con Haitam raccontando qualcosa di lui in tv. Ospite di La Volta Buona, la piccola Carrisi ha raccontato a Caterina Balivo quanto sia coinvolta in questa nuova storia.

Ha detto di essere innamorata e di stare molto bene accanto a lui. Non tutto, però, è stato positivo. L’esposizione sui social ha portato anche qualche commento spiacevole, in particolare legato alle origini di Haitam.

Sotto alcuni video, infatti, si leggono frasi come”Povero Al Bano”, “Chissà cosa pensa tuo padre” o, ancora, “Massima solidarietà ad Al Bano”.

“Mi sono arrivati commenti pessimi riferiti alla sua nazionalità, nel 2026 non mi aspettavo una cosa del genere. Mi è dispiaciuto perché non me lo aspettavo” ha spiegato lei ricevendo massima solidarietà dal salotto di Caterina.

Per il resto, però, tutto sembra andare nella direzione giusta. Nessun incontro ufficiale (per ora) con Al Bano e Loredana Lecciso. Ma non c’è fretta: Jasmine stessa ha lasciato intendere che sarà un passaggio naturale, quando i tempi saranno maturi.

Intanto, a rompere il ghiaccio in famiglia ci ha pensato Amanda Lecciso, zia di Jasmine, che lo ha già conosciuto e promosso senza esitazioni: gentile, educato, e soprattutto con il superpotere di rendere felice la nipote.