Al Bano contro Romina: “Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita”

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IPA Al Bano Carrisi

Continua lo scontro a distanza fra Al Bano Carrisi e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco infatti è rimasto molto ferito dalle parole pronunciate dall’ex moglie nel programma Belve e non sembra intenzionato a perdonarla.

Al Bano Carrisi, frecciatina a Romina Power

L’ultima stoccata arriva in un’intervista rilasciata in occasione del compleanno di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha compiuto 83 anni e ha deciso di festeggiarli con un viaggio a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai loro figli: Al Bano Jr, detto Bido, e Jasmine.

Nel corso della chiacchierata, il cantante ha ripercorso la sua lunga carriera, costellata di successi, ma non ha risparmiato una frecciatina a Romina Power. L’ex moglie di Al Bano qualche tempo fa aveva infatti raccontato a Francesca Fagnani il periodo doloroso dopo la scomparsa di Ylenia, primogenita dell’ex coppia e aveva affermato che in quel momento le era mancato il sostegno di Carrisi.

“Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, aveva detto Romina, legando in parte anche a quella situazione la fine del matrimonio con il cantante.

Romina, come ben sappiamo, ha sempre affermato di essere convinta che Ylenia sia viva, da qualche parte, mentre Al Bano si è arreso all’idea che la primogenita sia morte. Un’altra questione, dolorosissima, che negli anni li ha portati su barricate opposte.

Dopo l’intervista rilasciata a Belve, Al Bano ha replicato a Romina durante la sua ospitata a Domenica In, in seguito sulla vicenda sono intervenuti anche i figli dell’ex coppia. In queste ora Carrisi ha voluto ribadire la sua posizione.

“Ho dovuto difendermi da accuse che non merito – ha detto al Corriere della Sera -, come se i miei gesti fossero passati inosservati, ma io so cosa ho fatto come padre e uomo. Non meritavo che mi venisse scaraventata addosso quell’immondizia”.

Al Bano ha poi aggiunto: “Come si fa a non rispondere e perché subire? A che titolo? Romina ha scelto la sua strada, io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita. Papà mi ha sempre insegnato a rimboccarmi le maniche, a non vivere di vittimismo e a combattere le avversità”.

L’amore (finito) di Al Bano e Romina

Era il 1970 quando Al Bano e Romina si sposarono a Cellino San Marco, in Puglia, dando inizio ad una favola d’amore. Prima l’incontro sul set, poi le collaborazioni musicali e canzoni che hanno fatto la storia. Una coppia amatissima dal pubblico, unita da ben quattro figli: Ylenia, Cristel, Yari e Romina Jr. Poi negli anni Novanta la scomparsa della primogenita, durante un viaggio a New Orleans. I tentativi di ritrovarla, le ricerche, la speranza, infine il buio e un addio che ancora oggi fa male.

In seguito Al Bano ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, mentre Romina Power ha rivelato di non essersi più innamorata da allora. “Dopo di lui non ho più amato”, ha ammesso a Francesca Fagnani.