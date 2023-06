Nozze Federico Dimarco, chi è la bellissima Giulia Mazzocato

Fonte: Getty Images Federico Dimarco, chi è la moglie Giulia Mazzocato

Una bellezza acqua e sapone, lontana dai riflettori ma che si è fatta notare sugli spalti per il suo fascino: stiamo parlando di Giulia Mazzocato, moglie di Federico Dimarco, calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana. La coppia è balzata agli onori della cronaca (rosa) per le nozze da favola in Puglia celebrate lo scorso 24 giugno.

Chi è Giulia Mazzocato

Classe 1997, Giulia Mazzocato è la splendida moglie di Federico Dimarco: lunghi capelli castani, labbra carnose e sguardo intenso, ha fatto innamorare il calciatore della nazionale italiana e insieme a lui ha costruito una famiglia meravigliosa.

La giovane – coetanea del campione dell’Inter – ha sempre vissuto lontano dai riflettori, ma si è fatta comunque notare per la sua presenza negli spalti: Giulia ha attirato l’attenzione per la sua bellezza acqua e sapone e per il suo fascino, con il quale ha saputo il cuore del giocatore dell’Inter.

Insieme da tanti anni – i due stanno insieme dal 2015 – hanno costruito passo dopo passo una splendida famiglia, come si intuisce facilmente dai social, dove Giulia condivide con i suoi 14 mila follower le tappe più importanti della sua vita. Ha sempre seguito Federico nelle sue avventure calcistiche, sostenendolo e standogli accanto in ogni passo della sua carriera.

Insieme hanno affrontato le difficoltà che la vita ha messo loro davanti, finché non sono diventati genitori per la prima volta della piccola Chloe, nell’ottobre del 2018. Poi, a distanza di tre anni dalla nascita della loro primogenita, nel luglio del 2021, è arrivato Nicholas, il loro “piccolo principe”, a illuminare nuovamente le loro vite.

Giovani e bellissimi, per coronare il loro sogno d’amore non potevano mancare le nozze: Federico Dimarco ha chiesto la mano della sua amata a Dubai, durante un viaggio poco dopo la nascita del loro secondo figlio, nel Natale del 2021. La romantica proposta è avvenuta al termine di una cena a lume di candela (ovviamente immortalata sui social), a cui è seguito un entusiasta sì, come nelle favole più belle.

Federico Dimarco e Giulia Mazzocato, le nozze da favola a Savelletri

Dopo la proposta di nozze, è calato il silenzio: Giulia Mazzocato, che ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata, non ha fatto accenno ai dettagli del matrimonio, mantenendo il più stretto riserbo sull’argomento.

Eppure, a distanza di un anno e mezzo dalla proposta, è arrivato il giorno del fatidico sì: Giulia e Federico sono convolati a nozze a Masseria Calderisi, nell’agro di Savelletri, in Puglia, con una cerimonia esclusivissima che si è tenuta il 24 giugno.

La cerimonia si è svolta tra ulivi e fiori: uno scenario da favola, con un tappeto bianco tra gli alberi secolari simbolo della Puglia; due violiniste con abiti di pizzo bianco, che hanno accompagnato i momenti più belli del rito. Per la cena all’aperto i tavoli sono stati decorati con fiori bianchi e candelabri elegantissimi.

Per la sposa doveroso il cambio d’abito: durante la celebrazione ha indossato un abito principesco, per la festa invece si è alleggerita con un vestito con corpetto scollato e gonna voluminosa corta davanti e con strascico dietro, che le ha permesso di ballare e divertirsi.