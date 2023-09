Cicogna in arrivo a “Uomini e Donne”, l’annuncio dolcissimo su Instagram

Fonte: Getty Images, IPA Da Rihanna a Aurora Ramazzotti, i look più audaci delle vip in gravidanza

Il programma televisivo Uomini e Donne, amatissimo dating show di Canale 5, intrattiene i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset da tantissime edizioni. In questi lunghi anni molte coppie si sono formate e alcune relazioni nate nel dating show hanno dato vita a matrimoni e alla nascita di diversi bambini. Altri protagonisti del dating show, invece, anche se in seguito alla fine della partecipazione al programma televisivo, hanno separato la loro strada, sono rimasti sempre e comunque nel cuore dei telespettatori.

Tra loro anche la bellissima ex corteggiatrice Nicole Mazzocato, che venne scelta dal tronista Fabio Colliricchio. L’influencer, adesso, è una dolce mamma e, di recente, ha annunciato di essere nuovamente in attesa.

L’annuncio di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio

Nicole Mazzoccato ha vissuto la sua esperienza a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice del tronista Fabio Colliricchio. I grandi occhi azzurri e la bellezza mozzafiato della ragazza fecero girare la testa al protagonista del dating show, che la scelse. La storia tra i due andò avanti per circa quattro anni ma, in seguito, Nicole Mazzocato ha trovato l’amore vero con Armando Anastasio.

Da questa relazione è nato uno splendido bambino lo scorso anno. Infatti, il 14 Agosto 2022, l’influencer ha annunciato con un tenero post l’arrivo del piccolo Paolo Anastasio. A poco più di un anno dal lieto evento, Nicole Mazzocato e Armando Anastasio hanno annunciato di essere nuovamente in attesa.

La coppia, infatti, ha condiviso un video su Instagram in cui annunciano la nuova gravidanza. In particolare, nel video, si vedono i due genitori che mostrano l’ecografia al piccolino e, poi, è lui a mostrarla in camera. La didascalia trasmette la gioia immensa della coppia per il nuovo arrivo: “Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile… È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia”.

I commenti al dolce annuncio di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato è nuovamente in dolce attesa a poco più di un anno dalla nascita del primogenito Paolo. Una notizia meravigliosa che ha scatenato commenti positivi e negativi. Molti protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno lasciato i loro auguri sotto il post dell’ex corteggiatrice. Arianna Cirrincione, anche lei in dolce attesa, ha scritto: “Ma cosa dici, che meraviglia!!! Congratulazioni ragazzi” e anche il suo compagno Andrea Cerioli ha voluto lasciare un dolce commento: “Meraviglioso”. Un’altra ex corteggiatrice neo mamma ha lasciato il suo commento: “Ma auguriiiii tesoroo”, si tratta di Martina Luchena. Con lei hanno espresso i suoi auguri anche le troniste Ludovica Valli e Clarissa Marchese.

Tra tanti commenti positivi, non sono mancate, però, anche le critiche, che hanno ritirato in ballo una storia del passato. Infatti, quando Nicole Mazzocato annunciò la sua prima gravidanza, non furono in pochi a notare una coincidenza. Infatti, anche il suo ex Fabio Colliricchio fece un annuncio simile nello stesso periodo.

Anche questa volta, Fabio Colliricchio e Violeta Mangriñan hanno annunciato una dolce attesa da circa un mese. Gli haters hanno voluto mettere in risalto nuovamente la coincidenza: “Proprio come Violeta e Fabio di nuovo” e ancora: “Ma è una gara, uguale a Fabio e Violeta mamma mia”.