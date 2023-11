L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" è diventata mamma per la prima volta, come annunciato su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Irene Capuano è diventata mamma per la prima volta: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato l’annuncio ai follower tramite un dolcissimo post su Instagram, che immortala la sua mano insieme a quella del compagno Christian Galletta e del piccolo appena venuto al mondo.

Irene Capuano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mamma per la prima volta

Fiocco azzurro per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano, che ha condiviso con i suoi fan la gioia di essere diventata mamma per la prima volta. “Qui qualcuno ha deciso di arrivare un po’ in anticipo 💙 Benvenuto Amore della nostra vita”, ha scritto l’ex volto del dating show di Maria De Filippi su Instagram, accompagnando le dolci parole del post a una foto altrettanto tenera, quella che ritrae le mani dei genitori insieme a quella del piccolo Nicholas.

Come per l’annuncio della gravidanza, anche la notizia dell’arrivo del bambino della coppia è stato accolto dai fan e dagli amici con un’ondata di grande affetto. Tra i commenti al post quello di Arianna Cirrincione, anche lei in dolce attesa. “Benvenuto piccolo. Auguri ragazzi”, ha scritto la fidanzata di Andrea Cerioli, pronta a diventare mamma tra qualche mese.

Non sono mancati i commenti di Natalia Paragoni, mamma di Ginevra, nata dall’amore con Andrea Zelletta, e di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, altra coppia nata nello studio di Uomini e Donne, che hanno scritto: “Auguri amici miei. Benvenuto principino, dai che Maria Vittoria ti vuole conoscere. Vi voglio bene”.

Irene Capuano, l’amore con Christian Galletta

Il piccolo Nicholas è nato dall’amore con Christian Galletta, imprenditore e fondatore di una concessionaria della Capitale, con il quale ha iniziato una relazione nel 2020. La loro storia d’amore è nata dopo l’esperienza di Irene a Uomini e Donne, dove fa scelta dell’allora tronista Luigi Mastroianni.

Dopo qualche mese però il loro amore è naufragato: il loro sentimento, nato durante il percorso intenso nel dating show di Canale 5, si è spento piano piano, lasciando spazio al rispetto e alla stima. Dopo essersi detti addio di comune accordo, l’ex corteggiatrice ha iniziato la relazione con l’imprenditore che oggi è diventato il padre di suo figlio.

Un anno fa avevano iniziato la loro convivenza acquistando la loro prima casa insieme, un momento di grande felicità che la stessa Capuano aveva condiviso con i suoi affettuosi fan su Instagram. Poi lo scorso giugno era arrivato l’annuncio della gravidanza con un dolcissimo video che mostrava delle piccole scarpette da tennis.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo”, aveva scritto a corredo del filmato.

“Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice (mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi”. E poco dopo la coppia aveva fatto sapere di essere in attesa di un maschietto: “Un piccolo principe sta per arrivare nella nostra vita”, aveva fatto sapere.