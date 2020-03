Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo

editato in: da

Tracy Quade è la seconda moglie del cantante Bobby Solo. I due, che hanno 25 anni di differenza, si amano dal 1995 e nel 2005 sono convolati a nozze. Qualche anno dopo, nel 2013 per la precisione, sono diventati genitori di Ryan.

Tornando a Tracy Quade, ricordiamo che lavora come hostess e che ha origini coreane. In occasione di un’intervista rilasciata a TV – Sorrisi e Canzoni, il cantante di successi intramontabili come Gelosia e Una Lacrima sul Viso ha parlato del loro rapporto paragonandolo a quello tra John Lennon e Yoko Ono.

Il cantante, che all’anagrafe si chiama Roberto Satti, ha descritto la moglie come una donna intelligente e ha svelato di apprezzare molto le occasioni di confronto quotidiano che gli regala la loro storia d’amore.

Bobby Solo, che prima di incontrare Tracy è stato sposato dal 1971 al 1991 con la ballerina francese Sophie Teckel, considera la donna il suo angelo. Sempre nel corso dell’intervista sopra citata, ha detto che, ancora oggi, non si capacita di come una ragazza poco più che ventenne nel periodo in cui si sono conosciuti abbia potuto innamorarsi di lui.

Come poco fa accennato, i due sono genitori di Ryan, arrivato nel 2013 quando ormai non speravano più di accogliere un figlio (nel 2010, come rivelato dal cantante durante un’intervista a Oggi, avevano provato senza successo l’inseminazione artificiale).

Raccontando questa esperienza, Bobby Solo ha fatto un confronto con la sua prima paternità a 23 anni, specificando che, grazie all’arrivo di Ryan, è molto più attento rispetto al passato. Il cantante si è inoltre augurato di vivere fino a 150 anni per riuscire a stare accanto al suo bimbo (che avrebbe voluto chiamare Elvis).

Non c’è che dire: Tracy Quade – che non è presente né su Instagram né su Facebook – ha davvero cambiato la vita al grande Bobby Solo! Il cantante, che spegne oggi 75 candeline, nelle numerose interviste rilasciate in questi anni ha messo in primo piano parole di grande amore per la donna che gli è accanto da più di 20 anni. Il cantante romano, considerato l’Elvis Presley italiano, ha infatti descritto la consorte come una persona che ha la dolcezza delle donne asiatiche e una visione globale del mondo.