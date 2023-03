Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo in ospedale: la lettera per la sua ex

Fonte: IPA Veronica Satti e l'ex Valentina

È un periodo difficile per Veronica Satti: la figlia di Bobby Solo, che da anni combatte per abbattere i tabù sulla salute mentale, ha confessato sui social di essere ricoverata in una clinica. Con un lungo sfogo condiviso sulle storie di Instagram la giovane ha parlato proprio delle sue condizioni, dedicando delle parole anche alla sua ex.

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ricoverata in clinica

Con grande onestà Veronica Satti ha parlato su Instagram della sua salute mentale. La figlia di Bobby Solo ha svelato di essere stata ricoverata in una clinica a causa delle sue condizioni, di cui aveva già parlato qualche mese fa.

“Chiedete aiuto se vi sentite così. Senza vergogna. La salute mentale va validata ed è un diritto” aveva detto lo scorso dicembre. Oggi è tornata a parlarne, spiegando i motivi che l’hanno portata a un ricovero, senza tabù e tanta onestà. “Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere”, ha ammesso.

E poi ha aggiunto: “Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse”, ha scritto Veronica nel suo lungo sfogo condiviso sulle storie di Instagram, nelle quali ha affrontato un tema a lei molto caro e spesso sottovalutato, quello delle malattie invisibili.

Veronica Satti, le parole per la sua ex su Instagram

Sui social non è mancato anche un pensiero per la sua ex fidanzata Valentina – una rottura recente, risalente all’inizio dell’anno come si può intuire dai social – che non ha avuto alcuna remora a definire come il suo più grande amore. “Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi”.

La giovane era apparsa sul piccolo schermo quando Veronica partecipò al Grande Fratello 15: proprio nella Casa più spiata d’Italia la Satti aveva parlato spesso del rapporto con Valentina e di come l’amore fosse stato per lei una vera e propria medicina. “Io se non mi taglio più è grazie a lei. Mi ha aiutato a superare momenti bruttissimi della mia vita”, aveva raccontato alle sue compagne d’avventura.

Nella sua lettera su Instagram Veronica ha raccontato della vicinanza della sua ex, che anche nei periodi più complicati non l’ha mai abbandonata: “Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava, aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro“.

Una dedica toccante, in cui ha sottolineato quanta voglia ci fosse di essere sempre vicine: “Ci siamo prese cura l’una dell’altra in momenti davvero assurdi della nostra vita, travolte da mille difficoltà e cambiamenti radicali nelle nostre vite, però c’era la volontà di esserci, quella volontà che in pochi hanno il privilegio di ricevere e dare” ha aggiunto.

E poi l’ha voluta ringraziare di tutto il suo supporto. “Tu così pragmatica hai capito quello stigma e mai mi hai fatto sentire sbagliata per quello che non ho scelto di avere. Ci siamo fatte male nel bene e bene nel male”.