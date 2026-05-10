Veronica Fusaro all’Eurovision 2026, chi è la cantante (di origini italiane) della Svizzera

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Getty Images Veronica Fusaro

L’Eurovision Song Contest 2026 vedrà ben due italiani sul palco: non solo Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia, ma anche Veronica Fusaro, cantante di origini italiane pronta a rappresentare la Svizzera. Ventinove anni, uno stile raffinato lontano dagli eccessi pop e una voce intensa che sta già conquistando il pubblico europeo, Veronica porterà sul palco di Vienna Alice, un brano delicato e potente che affronta il tema della violenza psicologica sulle donne attraverso un racconto emotivo e profondamente contemporaneo.

Chi è Veronica Fusaro

Nata a Thun, nel cuore della Svizzera, Veronica Fusaro porta dentro di sé fortissime radici italiane visto che suo padre è originario di Acri, in provincia di Cosenza, in Calabria, terra a cui la cantante è rimasta profondamente legata e che continua a considerare “casa”, anche oggi che la sua carriera sta assumendo una dimensione internazionale. La mamma di Veronica invece è svizzera, dunque forse proprio questo mix di culture, sensibilità e influenze musicali a rendere il suo stile così riconoscibile, sofisticato ma autentico, elegante e mai costruito.

Chi la segue da tempo sa che Veronica Fusaro non è certo un volto improvvisato: il suo percorso artistico inizia giovanissima, quando partecipa a The Voice of Switzerland, esperienza che le permette di farsi notare dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Negli anni costruisce una carriera solida nel panorama indie-pop svizzero, conquistando la critica grazie a una scrittura intima e a sonorità che mescolano pop alternativo, soul e leggere influenze rock.

La vera svolta arriva però con l’album All the Colors of the Sky, uscito nel 2023 e accolto con entusiasmo nelle classifiche svizzere, seguito nel 2025 da Looking for Connection, progetto che conferma la sua identità artistica raffinata e internazionale. Nel frattempo, Veronica colleziona esperienze importanti: dal Glastonbury Festival all’apertura dei concerti di Mark Knopfler, dimostrando una presenza scenica magnetica e una credibilità musicale rara per la sua generazione.

Veronica Fusaro all’Eurovision Song Contest 2026

Nell’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest la Svizzera ha deciso dunque di emozionare e far riflettere con la partecipazione di Veronica Fusaro, seconda italiana in gara dopo Sal Da Vinci.

Per l’occasione la cantante di origini calabresi ha scelto di presentarsi senza maschere, puntando tutto sulla musica e sul messaggio di Alice. l brano racconta la storia di una donna prigioniera di un rapporto tossico, dominato dalla manipolazione e dagli squilibri di potere. La protagonista non ha mai voce all’interno della narrazione: una scelta simbolica e intensa, pensata per rappresentare il silenzio imposto troppo spesso alle vittime. Dal punto di vista musicale, la canzone intreccia sonorità pop alternative e influenze rock, costruendo un crescendo emotivo che parte da atmosfere delicate e si trasforma gradualmente in qualcosa di più potente e travolgente.

In un Eurovision spesso dominato dagli effetti speciali, Veronica Fusaro sembra aver scelto la strada dell’eleganza, dell’autenticità e delle emozioni vere e forse è proprio questo il dettaglio che la rende già una delle artiste più interessanti da tenere d’occhio.

Ecco un estratto dell’intenso brano portato dalla cantante:

Alice Fammi entrare, ti prometto sarò gentile, non farò disordine. Perché sembri così stressata? Lascia solo che ti parli.

Ti ho osservata.