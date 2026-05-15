Classifica Eurovision 2026, i Paesi in finale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Sal Da Vinci

L’Eurovision Song Contest 2026 è entrato nel vivo e sabato 16 maggio finalmente verrà proclamato il Paese e l’artista vincitore. La seconda semifinale andata in onda da Vienna il 14 maggio ha confermato come sempre un’atmosfera speciale fatta non solo di canzoni ed esibizioni, ma anche di scenografie imponenti, coreografie scintillanti e outfit capaci di trasformare l’evento musicale in un autentico spettacolo.

E ora, a poche ore dall’attesa finale, ecco quali sono i Paesi che sono passati all’ultimo step per tentare di accaparrarsi la vittoria.

Eurovision Song Contest 2026, i Paesi passati in finale

La semifinale dell’Eurovision Song Contest ha fatto già capire, fin dalle prime esibizioni, che avrebbe regalato parecchi colpi di scena. Ogni Paese ha cercato di distinguersi con show sempre più spettacolari e costruiti nei minimi dettagli, ma a colpire il pubblico non è stata soltanto la musica, bensì anche la capacità degli artisti di trasformare la propria performance in un racconto visivo potentissimo.

Tra le protagoniste assolute della serata c’è stata senza dubbio Delta Goodrem, scelta dall’Australia per rappresentare il Paese con un brano intenso e una presenza scenica magnetica.

La cantante è apparsa sul palco avvolta in un abito silver scintillante che ha immediatamente fatto impazzire i social. Su TikTok e Instagram sono bastati pochi minuti perché i video della sua esibizione iniziassero a circolare ovunque, accompagnati da commenti entusiasti e paragoni con le grandi popstar internazionali.

Grande curiosità ha circondato anche le esibizioni fuori gara delle cosiddette Big, i Paesi già qualificati direttamente alla finale. Francia, Regno Unito e Austria hanno sfruttato la semifinale come una vera anticipazione del gran finale, puntando tutto su scenografie imponenti e costumi ricercati.

La Francia, in particolare, ha conquistato il pubblico con Monroe, elegantissima in un abito nero aderente dallo stile hollywoodiano che molti fan hanno già definito uno dei look più belli di questa edizione. Diversa invece la scelta del Regno Unito, che ha puntato su uno show decisamente più provocatorio e divisivo, perfetto per alimentare discussioni infinite sui social.

Ma ecco l’attuale classifica dei Paesi finalisti:

Bulgaria

Ucraina

Norvegia

Australia

Romania

Malta

Cipro

Albania

Danimarca

Cechia

Questi si aggiungono dunque ai Paesi già classificati e che sono passati di diritto direttamente in finale ovvero Italia, Francia (considerata tra le favorite) Austria e Regno Unito rispettivamente con gli artisti Sal Da Vinci, Monroe, Cosmò e Look Mum No Computer.

Eurovision 2026, le emozioni di Sal Da Vinci

Nel frattempo continua a crescere anche l’attenzione attorno a Sal Da Vinci, rappresentante italiano di questa edizione dopo la vittoria a Sanremo con Per Sempre Sì. Anche senza esibirsi durante la seconda semifinale, il cantante napoletano è rimasto tra gli argomenti più discussi del contest.

A tal proposito il cantante è stato intercettato proprio da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini e ha raccontato: “Il palco dell’Eurovision è abbastanza impegnativo, ma bellissimo, emozionante, adrenalinico, tutti i cantanti di tutte le nazioni hanno portato le loro culture e ci siamo uniti in una sola canzone, una canzone d’amore. Grazie a tutti gli italiani anche a quelli che vivono in giro per il mondo, grazie a tutti”.

A far parlare moltissimo, però, non sono stati soltanto i concorrenti: sui social italiani il vero fenomeno virale della serata è diventata Elettra Lamborghini, scelta come commentatrice italiana dell’evento. Ironica, spontanea e perfettamente in sintonia con il linguaggio dei social, Elettra è riuscita a trasformare ogni suo intervento in un meme o in una clip condivisa ovunque.

Tra battute improvvisate, reazioni esagerate e commenti senza filtri, è diventata in poche ore una delle protagoniste più amate dell’Eurovision 2026, proprio come aveva fatto a Sanremo.

Finale Eurovision 2026, dove vederla

La finale dell’Eurovision andrà in onda sabato 16 maggio in diretta su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio2 e RaiPlay Sound con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.