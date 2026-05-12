Anticipazioni Eurovision 2026, la scaletta della prima serata

L’Eurovision parte questa sera con ospiti speciali e performance attesissime: ecco la scaletta della prima semifinale e quando canterà Sal Da Vinci

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IPA Sal Da Vinci

Ci siamo: parte oggi la 70° edizione dell’Eurovision Song Contest che andrà in scena quest’anno a Vienna, nella suggestiva Wiener Stadthalle. Grande attesa per la conduzione, affidata a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, ma soprattutto per gli artisti in gara che promettono scenografiche e costumi pazzeschi. L’Eurovision infatti è ormai diventato un vero e proprio evento-spettacolo, colorato e anche irresistibilmente social, capace di unire musica, moda, gossip e momenti viralissimi destinati a far parlare per settimane.

Tra i più attesi ovviamente Sal Da Vinci che, con la sua Per Sempre Sì, rappresenterà il nostro Paese.

Eurovision Song Contest, la scaletta della prima serata: quando canta Sal Da Vinci

Anche quest’anno l’Eurovision Song Contest proverà a trasformare una semplice gara musicale in un vero fenomeno pop che ha già accolto artisti, delegazioni e migliaia di fan arrivati da tutta Europa per la Cerimonia d’Apertura. Le date da segnare sono quelle del 12, 14 e 16 maggio: le prime due serate saranno dedicate alle semifinali, mentre sabato sera andrà in scena l’attesissima finale.

A rappresentare l’Italia quest’anno tocca a Sal Da Vinci, già vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, diventato un tormentone virale a livello internazionale. Nonostante l’Italia faccia parte dei Big 4 insieme a Francia, Germania e Regno Unito e sia quindi qualificata di diritto alla finale, Sal Da Vinci si esibirà dal vivo già durante la prima semifinale del 12 maggio.

Il cantante napoletano porta all’Eurovision uno stile molto diverso rispetto alle ultime partecipazioni italiane e, dopo il trionfo dei Måneskin e le performance super contemporanee degli ultimi anni, questa volta l’Italia punta su romanticismo, tradizione e una forte identità melodica.

Ma ecco la scaletta ufficiale della prima serata in cui si parte con la Moldavia e a seguire:

Svezia

Croazia

Grecia

Portogallo

Georgia

Italia con Sal Da Vinci che dovrebbe esibirsi intorno alle 21.30 salvo cambiamenti

che dovrebbe esibirsi intorno alle salvo cambiamenti Finlandia

Montenegro

Estonia

Israele

Germania

Belgio

Lituania

San Marino

Polonia

Serbia

I conduttori dell’evento

Grande attenzione anche per la conduzione italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 affidata a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Una coppia inedita ma perfetta per accompagnare il pubblico tra ironia, commenti pungenti e momenti imprevedibili. La presenza di Elettra, poi, aggiunge inevitabilmente un tocco glamour e social all’evento, considerando il suo enorme seguito online e il suo stile sempre sopra le righe.

Tra gli artisti più chiacchierati di quest’anno c’è anche Senhit, in gara per San Marino insieme a Boy George, una coppia che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan dell’Eurovision e degli amanti del pop internazionale. I due porteranno sul palco il brano Superstar, già considerato uno dei momenti più attesi dell’intera competizione.

E poi ci sono loro: i fan dell’evento perché l’Eurovision, ormai, è anche una gigantesca conversazione online fatta di meme, pronostici, outfit commentati in tempo reale e storie Instagram condivise da artisti e influencer presenti a Vienna. Non a caso, migliaia di loro hanno già invaso la città austriaca per assistere agli eventi collaterali e alla cerimonia di apertura, trasformando Vienna nella capitale europea del pop per una settimana.

Eurovision Song Contest 2026, dove vederlo

La prima serata dell’Eurovision andrà in onda martedì 12 maggio con il primo dei tre appuntamenti in programma in diretta tv. Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2, precedute da un’anteprima che andrà in onda alle 20.15.

La finalissima del 16 maggio sarà trasmessa invece su Rai 1 e l’evento sarà disponibile ovviamente anche in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio2 e RaiPlay Sound con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.