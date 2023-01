Frasi di Vasco Rossi sulle donne, l’amore e la vita: le più emozionanti

Fonte: Getty Images Vasco Rossi, citazioni e aforismi famosi ed emozionanti

Enormi sono la fama e il successo di Vasco Rossi, nota rock star che da più di 45 anni emoziona fan di tutto il mondo. Il suo esordio infatti risale al 1977 quando il giovane Vasco, all’età di 25 anni, dopo il debutto in Radio a Zocca, incide il suo primo 45 giri, Jenny/Silvia.

Da quel momento il cantautore ha continuato a scrivere e cantare, crescendo sempre più nel panorama musicale globale, ha contribuito a rendere noto nel mondo il rock italiano. Le frasi di Vasco Rossi, presenti nelle sue canzoni, sono uniche e mai banali, molte delle quali diventate ormai note a ognuno di noi. Ci sono citazioni che chiunque conosce, anche chi non è tra i fan del cantante. Grinta e passione caratterizzano la maggior parte dei testi di Vasco, molte citazioni negli anni sono state tatuate da milioni di persone per il loro significato profondo, in cui il pubblico si riconosce nella sua vita reale. Vediamo alcune delle più belle frasi di Vasco sulla vita, l’amore, le donne, l’amicizia.

Frasi di Vasco Rossi sulla vita

Uno dei più grandi e famosi cantautori italiani, Vasco Rossi è un artista unico. Il suo timbro di voce particolare e le sue canzoni hanno fatto – e continuano a fare – la storia.

Nei testi delle sue canzoni Vasco Rossi racconta la sua vita, le sue esperienze, per alcuni versi – come lui stesso spesso descrive – estreme e sopra le righe. Tante delle sue citazioni sono diventate famose ovunque, c’è chi nella sua vita dice di aver fatto tesoro di molte delle belle parole ascoltate più e più volte nelle canzoni della rock star di Zocca.

Ogni frase di Vasco ha un significato profondo e coinvolgente, arriva dritta al cuore e all’anima. Leggiamo alcune delle più emozionanti frasi sulla vita pronunciate da Vasco Rossi, che DiLei ha scelto per te:

Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. (Sally)

La vita è un’esperienza troppo personale per non lasciare che ognuno se la viva come meglio crede. Andrebbe rispettata anche la scelta di chi non la vuole vivere.

E la vita continua anche senza di noi che siamo lontani ormai. (Anima fragile)

Primo comandamento: devi avere rispetto per te stesso. Quando ti rispetti non ti butti via; è un bell’inizio per vivere.

Mi dico sempre, andiamo avanti fino a dove ce la faremo. Poi spegnerò io l’interruttore, perché la vita è mia e deciderò io quando dire basta. Ho diritto di scegliere quando porre fine a questa straordinaria esistenza.

La vita non è una commedia che puoi provarla prima. La devi vivere improvvisando.

Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia, mi rendo conto che il tempo vola e che la vita poi è una sola. (Stupendo)

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che domani sarà sempre meglio

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere

E sperare di star meglio

Vivere

E non essere mai contento

Vivere

Come stare sempre al vento

Vivere, come ridere. (Vivere)

Dai che prendiamo il volo. Dai che viviamo in un attimo solo. (Dimentichiamoci questa città)

Guarda che bella sorpresa la vita, che a un certo punto ti svegli, è finita e non ritorna più. (Ci credi)

Ma che importa se è finita, che cosa importa se era la mia vita o no? Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata, morbida! (Una splendida giornata)

Forse la vita non è stata tutta persa…Forse qualcosa si è salvato! Forse, davvero, non è stato poi tutto sbagliato! Forse era giusto così! (Sally)

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà, è meglio viverla. (Gabri)

Non importa se la vita sarà breve: vogliamo godere. (Sensazioni forti)

Sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole. (Sally)

Per essere felici, bisogna vivere, non esistere solamente.

E adesso invece non ci credo più, non credo più a niente, e la mia vita non la rischio più, per nessuno e per niente. (Brava)

Dimenticavo che voglio che sei tranquilla e ti prometto che uscirò dalla tua vita talmente piano che quando ti sveglierai non te ne accorgerai. (Domenica lunatica)

Riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico più o meno, su per giù. (Eh…già)

Né religione, né Stato dovrebbero imporre regole o criteri di vita.

La vita è un po’ come un’onda che ti trascina e ti trasporta… Poi, però, raggiunge la riva e… sembra morta! Invece no: si rinnova! Arriva un’altra onda ancora!

Frasi di Vasco Rossi sulle donne

È diventato il rocker italiano più grande e famoso di tutti i tempi: Vasco Rossi nasce a Zocca il 7 febbraio nel 1952 e inizia proprio lì la sua carriera, nel 1977. Il resto è storia, una storia che tutti conosciamo. È uno dei cantautori e personaggi famosi più amato, ma anche più folle e discusso di sempre.

Unico il suo rapporto con le donne, spesso raccontato nei suoi testi e nelle sue canzoni. Alcuni amori sono ancora un mistero, tanti invece li conosciamo appunto grazie alle sue canzoni e alle dichiarazioni fatte nelle interviste rilasciate negli anni. Tante le figure femminili che hanno ispirato i suoi testi, da sempre si definisce un grande amante delle donne, anche se da giovane ha avuto delle storie molto “spericolate”, da cui sono nati tre figli. Il primo conosciuto solo quando aveva 14 anni.

Sono davvero molte le donne presenti nelle canzoni di Vasco Rossi, vediamo alcune delle più belle frasi dedicate a loro:

Quasi per caso hai deciso poi di commettere un piccolo peccato, e quando sei riuscita a farmi cadere con la tua logica di calze nere ti sei voluta prender gioco di me, ti sei voluta divertire. (Brava)

Mi voglio sfogare quest’estate, voglio fare indigestione di donne e di sole. (Voglio andare al mare)

E Laura aspetta un figlio per Natale ed è sicura che ci sarà neve […] E Laura aspetta un figlio per errore, però lei dice che si chiama amore. In ogni caso poi la gente…sai che cosa vuole?! In fondo vuole Natale con la neve. (Laura)

Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un’aranciata

E guarda già i maschietti con aria misteriosa, ma quando torna a casa la sera è tutta un’altra cosa. (Susanna)

Adesso ascoltami, non voglio perderti, però non voglio neanche illuderti. (Gabri)

Voglio vivere come te, voglio vivere come se, come se tutto il mondo fosse…fosse fuori! […] e brava Giulia…e brava Giulia, prenditi la vita che vuoi! (Brava Giulia)

Lei è molto sicura di essere sempre la prima ed è molto nervosa propiro come una diva. C’è chi dice è una strega tanto lei se ne frega, ai giudizi degli altri non fa neanche una piega, fa l’amore per gioco, e le piace anche poco. (La strega)

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole […] Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori! (Albachiara)

Sai, ti conosco oramai, ho capito chi sei

non ti importa di niente

tu dimentichi tutto, senza alcun rispetto

neanche per noi

Chiedi amore così, come a chiedere di

di buttarsi nel cesso

tanto tu non lo sai quello che vuoi

Ma dove vai? Ma dove vai?

Tanto oramai sei mia

Faccio così, passo di lì

Ti prendo e ti porto via. (Ti prendo e ti porto via)

Frasi di Vasco Rossi sull’amore

Analogamente al rapporto con le donne ovviamente per Vasco Rossi anche quello con l’amore è stato molto particolare. Di recente il cantante, in genere molto riservato, ha rivolto delle parole toccanti alla moglie Laura; come ha sempre sottolineato, il loro legame è nato molto prima del matrimonio. Quella che lui chiama la sua “Laurina” è stata l’unica donna capace di “aver dato ordine alla sua vita”.

Sono tante le canzoni d’amore di Vasco Rossi che abbiamo sentito in questi anni, e che risuonano spesso nella nostra testa. La più famosa? Sicuramente Albachiara; tutti la conoscono, non credo esista qualcuno che non l’ha mai sentita almeno una volta nella vita.

Cosa pensa oggi Vasco Rossi dell’amore? Lo capiamo dal brano “L’amore l’amore”, che parla dei legami dei nostri giorni, più fluidi che mai: “lei con me, lui con te, lei con lei, lui con lui, lui con lei, lei non c’è, lui dov’è, lei perché”. Il cantautore stesso ha dichiarato: “Io sono proprio aperto, ognuno può fare quello che vuole. L’importante è che ci sia l’amore. Se ne sentono di tutti i colori, io dico la mia posizione”. L’amore è linfa vitale per Vasco, lo lega alle donne della sua vita, ma anche alla musica:

Ricordo il tuo nome perfettamente, ce l’ho stampato in testa fin da quando t’ho veduto, l’amavo già da prima, prima ancora d’averti conosciuto. (Mi piaci tu)

Non si può avere tutto, si io voglio solo che mi dici che è vero che tu vivi solo per me… dimmelo tu vivi solo per me. (Sei pazza di me)

Ti ho pensato molto stamattina quando ho visto nascere il sole. Ti ho mandato subito un messaggino, era: per te vorrei essere migliore. (Standing Ovation)

Sei un’incredibile romantica, un po’ nevrotica ma non patetica certo unica. (Incredibile romantica)

Dai non andare via. Non inventare adesso un’altra scusa, un’altra un’altra bugia. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare. (Va bene, va bene così)

E ora tu chissà dove sei… avrai trovato amore o come me, cerchi soltanto d’avventure perché non vuoi più piangere. (Anima fragile)

E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Senza parole)

Adesso ascoltami, non voglio perderti però non voglio neanche illuderti… Ma adesso spogliati che voglio morderti, voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. (Gabri)

Guardami! Non potrai mai trovare un altro come me. Sarà difficile perfino anche per te che hai sempre avuto tutto… tutto facile. (Vieni Qui)

Vuoi che lo canti in una splendida canzone, così la sentirai cantare da milioni di persone…non vivo senza te. (Non vivo senza te)

Forse qualcuno non ha mai avuto bisogno di niente e nemmeno di molto, io non capisco cos’è, ho bisogno di… te. (Ho bisogno di te)

C’è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cos’ho. Sento tremare lo stomaco, qualcosa di profondo sai mi fa andar fuori di testa… fuori di me. (Standing ovation)

Standing ovation, standing ovation per te. (Standing Ovation)

E ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino. (Ogni Volta)

Più ti guardo e mi consolo, sei più bella che in un sogno. Quasi non mi sembra vero, sei la mia metà del cielo. (Accidenti come sei bella)

Sto pensando a te mentre cammino, mentre parlo, mentre rido, mentre respiro. Sto pensando a te mentre mi sveglio, quando corro tutto il giorno, sto pensando a te. (Sto pensando a te)

Ora qui che facciamo… non lo so ma ti amo! Smettila di parlare, lasciati solo andare vedi che non si muore per amore. (Dici che)

Se tu fossi buona, buona con me, ti porterei, ti porterei la luna a letto con te. E se non ci fosse luna, allora, beh, ne inventerei, ne inventerei subito una, l’una per te. (L’una per te)

E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché se no avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso. (Canzone)

Frasi di Vasco Rossi sull’amicizia

Vasco Rossi ha avuto un modo tutto suo di vivere i rapporti, amicizia compresa. Non ha mai fatto segreto però dei meravigliosi legami che ha e ha avuto nella vita, e anche agli amici ha dedicato dei pensieri speciali e delle canzoni. “Siamo solo noi” è una di queste, scritta in particolare per la sua generazione, quella dello scontro generazionale tra i giovani degli anni Sessanta e Settanta con i genitori, gli ultimi ad aver vissuto la guerra e ad aver avuto un’educazione molto rigida.

E sul palco, come i fan sanno, Vasco omaggia sempre Massimo Riva (momento ogni volta ricco di grande emozione), suo grande amico scomparso prematuramente nel 1999, a soli 36 anni. Una perdita che ha segnato molto il cantante, insieme a quella improvvisa del padre (a entrambi dedica sempre le prime strofe di “Canzone” – È nell’aria ancora il tuo profumo – dolce, caldo, morbido – come questa sera, mentre tu, mentre tu, non ci sei più). Vediamo alcune frasi di Vasco Rossi sull’amicizia:

Finché eravamo giovani, era tutta un’altra cosa: chissà perché? Chissà perché? (Liberi… liberi)

Se non ci credi tu, non ci può credere nessuno. (Ci credi)

Viviamo per momenti mancati… per istanti perduti… per incontrarci ancora domattina e salutarci… per rivedere un film… per diventare grandi… per diventare ricchi… o per diventare matti.

Siamo solo noi

che non abbiamo vita regolare

che non ci sappiamo limitare

Siamo solo noi

che non abbiamo più rispetto per niente

neanche per la mente

Siamo solo noi

quelli che poi muoiono presto

quelli che però è lo stesso. (Siamo solo noi)

Dimmelo te… come stai? Ci sei solo te, che non sbagli mai! E allora dimmelo te, io sono ancora qui. (Dimmelo te)

Ho bisogno di te, ma è un bisogno diverso, è che senza di te io mi sento disperso. (Dimenticarsi)

Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio. (Sally)

Vivere e non essere mai contento. Vivere come stare sempre al vento. Vivere, come ridere. (Vivere)

Frasi di Vasco Rossi: le più famose ed emozionanti

Vasco Rossi è un personaggio di fama mondiale, che ancora appassiona generazioni di fan. Più di 45 anni di carriera, dal 1977, quando aveva solo 25 anni. Oggi ne ha più di 70 e i suoi successi sono noti in tutto il mondo. Ecco alcune delle frasi più famose ed emozionanti che DiLei ha raccolto per te: