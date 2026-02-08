Laura Pausini sommersa dalle critiche, Vasco Rossi arriva in sostegno con un messaggio: la dura replica dei fan

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Laura Pausini e Vasco Rossi

Da qualche tempo ormai Laura Pausini sembra vivere sotto una lente d’ingrandimento costante: ogni scelta artistica, ogni cover, ogni reinterpretazione dei grandi classici italiani viene soppesata, commentata, applaudita o contestata con la stessa intensità. C’è chi la vede coraggiosa, chi invece le rimprovera di prendersi troppe libertà con brani sacri del repertorio nazionale. In questo clima di opinioni opposte, l’ultima esibizione pubblica della cantante ai Giochi Olimpici Invernali ha acceso un nuovo vortice di emozioni e dibattiti. Ma tra cover contestate e grandi successi, c’è anche chi come, Vasco Rossi, prende apertamente le parti della cantautrice e arriva in sostegno con un tenero messaggio sui social. I fan però sembrano essere di tutt’altro avviso e la loro reazione, anche in questo caso, è tutt’altro che unanime.

Laura Pausini, critiche dopo l’inno di Mameli alle Olimpiadi: lei chiude i commenti

Laura Pausini è sicuramente tra le protagoniste assolute di questo inizio 2026 con un doppio, importantissimo, impegno: da una parte la sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, dall’altra la presenza ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina dove ha partecipato alla cerimonia d’apertura intonando l’inno di Mameli.

Elegante ed emozionata, Laura ha interpretato il brano con una performance intensa dove non è mancata la sfumatura emotiva ed è forse proprio questo che l’ha resa più esposta alle critiche: per molti la Pausini è riuscita a trasformare un simbolo nazionale in qualcosa di vivo e vibrante, per altri invece la sua è stata una scelta interpretativa eccessivamente personale, lontana dalla solennità che ci si aspetta in un’occasione istituzionale così importante.

Di sicuro quello che non si sarebbe aspettata la cantante è di ritrovarsi nuovamente, nel giro di poche ore, al centro di una vera e propria tempesta social di commenti, critiche, confronti e prese di posizione che hanno invaso Instagram, X e TikTok senza pietà. In poche ore il post di Laura dedicato all’esibizione è diventato un campo di battaglia digitale, con messaggi sempre più duri e ironici.

Di fronte a questo clima, la cantante ha preso una decisione drastica: chiudere i commenti sotto il post incriminato, proteggendo se stessa e i suoi fan da un’ondata di negatività che stava diventando ingestibile. Un gesto che ha fatto discutere tanto quanto la sua interpretazione dell’inno, tra chi l’ha vista come una scelta di autotutela e chi invece l’ha letta come un modo per sottrarsi al confronto.

Purtroppo questa non è la prima volta che Laura Pausini finisce al centro delle polemiche e dell’attacco degli utenti sui social per via delle sue scelte, prime tra tutti l’interpretazione di alcune cover che hanno fatto molto discutere.

Laura Pausini criticata, in sostegno arriva un messaggio affettuoso di Vasco Rossi

Il 6 febbraio è uscito il nuovo album di cover della Pausini, Io Canto 2, che ha fatto subito molto discutere, in particolare per la scelta di inserire anche la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che aveva già espresso pubblicamente perplessità sulla reinterpretazione del suo brano, mentre anche i fan di Marco Mengoni avevano già accusato Laura di essersi appropriata di una canzone simbolo del cantante senza rispettarne lo spirito originale, ovvero Due Vite.

Non è la prima volta che Pausini si cimenta con le canzoni di altri grandi artisti: già nel 2006 aveva reso omaggio a Vasco Rossi reinterpretando Anima fragile, e nel 2004 in Resta in ascolto aveva inserito Benedetta passione, scritta da Vasco con Curreri e Grandi, pubblicandola anche in versione spagnola.

Le critiche a questa nuova ondata di cover sono state così forti da portare alla consegna del Tapiro d’oro, ma ecco che a sostegno della cantante romagnola è arrivato un tenero messaggio proprio da parte di Vasco Rossi. Il rocker infatti ha spento 74 candeline condividendo il traguardo sui social dove, tra video di torte e candeline, ha sorpreso tutti lasciando un semplice ma potentissimo messaggio sotto un video in cui Laura cantava Un senso, ovvero due parole e un cuore azzurro con la scritta “Meravigliosa Laura”.

Un gesto piccolo, ma carico di stima, rispetto e complicità tra grandi della musica italiana che, ancora una volta, non è passato indenne sotto la lente d’ingrandimento dei fan.

E se la maggior parte degli utenti ha visto in quel commento il lato più umano del rocker, quello che sa riconoscere il talento, che sostiene i colleghi e che, sotto la pelle da ribelle, custodisce un cuore profondamente empatico, altri invece hanno iniziato a sottolineare critici che “Vasco è solo di Vasco” e “Le canzoni di Vasco non si toccano”, facendo chiaramente intendere di non aver apprezzato, ancora una volta, la cover della Pausini.