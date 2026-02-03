Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di Mengoni

IPA Laura Pausini

Dopo la cover di Due Vite, brano di Marco Mengoni che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023, Laura Pausini è stata aspramente criticata. Su di lei si è abbattuta quella che nel gergo viene chiamata la “tempesta perfetta”: il progetto Io Canto 2 (in uscita il 6 febbraio 2026) ha raccolto non poche critiche da parte dei fan, arrivando persino a scatenare dibattiti sulla questione sulle pagine social dell’artista. Per lei, nella puntata in onda il 5 febbraio di Striscia la Notizia, è arrivato il Tapiro d’Oro, consegnato da Valerio Staffelli.

Laura Pausini, il Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia dopo le polemiche

Il secondo volume di Io Canto di Laura Pausini? Con la cover di Due Vite, la canzone di Marco Mengoni, si è – inevitabilmente – attirata non poche critiche: La Dernière Chanson, così si chiama la versione della Pausini con Julien Lieb, artista molto in voga al momento, non ha convinto. Ma, al di là di questo, i suoi social sono stati presi d’assalto dai fan di Mengoni, e non solo: commenti feroci, attacchi diretti, parole fuori dalle righe. E dopo la polemica per la cover de La mia storia tra le dita, mancavano giusto le contestazioni per Due vite, che arrivano a poche settimane dal Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, dove la Pausini accompagna Carlo Conti per le cinque serate.

Ufficio Stampa Striscia la Notizia

“Tapiro d’Oro a Laura Pausini nella prossima puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 5 febbraio in prima serata”, ha fatto sapere il Tg satirico firmato da Antonio Ricci. Striscia va in onda verso le 22, poco dopo la fine della consueta puntata de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, al posto della fascia che un tempo occupava proprio la trasmissione di Ricci.

La difesa di Fiorello

Perché, alla fine, le critiche vanno al di là della reinterpretazione. Tanti i commenti dei fan di Marco Mengoni che hanno bocciato a prescindere la cover proposta dalla Pausini. “Bella canzone e bel duetto di voci ma, con tutto il rispetto, questa canzone deve essere cantata solo da Mengoni”. Lo staff dell’artista è anche intervenuto in sua difesa: “In realtà questo non è un sito di inchieste. Non vengono pubblicati contenuti per sapere se vanno bene o meno. Non piace? Perfetto. Scriverlo a lei, a cosa ti è servito? A darle un dispiacere? A cos’altro?”.

E in difesa di Laura Pausini, durante una puntata de La Pennicanza, si è esposto Fiorello stesso: “Tu fan di Mengoni non puoi gettare fango su chi si permette di cantare una canzone. Una cover è un omaggio, un attestato di stima. Le canzoni sono di tutti, non esiste che una canzone sia intoccabile”. I social, purtroppo, talvolta, non fanno cose buone, anzi, diventano “luoghi di odio e rabbia”, cosa detta anche dalla Pausini a dicembre, quando aveva manifestato la volontà di allontanarsi dalle piattaforme online per un po’ di tempo. “Passavo troppo tempo davanti allo schermo, ora voglio stare con persone reali”.