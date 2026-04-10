Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile 2026

Le trame delle puntate de "Il paradiso delle signore" dal 13 al 17 aprile: drammi professionali e dolori personali si fanno più intensi

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 13 al 17 aprile. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nel cuore dell’Atelier, la relazione tra Delia e Botteri ha fatto un salto in avanti: lui ha lavorato a un abito speciale pensando alla proposta di matrimonio, mentre la chiamata professionale di Marina Valli verso Delia ha aperto nuove prospettive e incertezze. Non sono mancate incomprensioni legate a un abito non in vendita che ha innescato una lite tra i due e ha segnato la settimana con tensioni emotive.

Sul fronte dei più giovani, Johnny ha affrontato il dolore per la morte dell’amico Brian e ha cercato sfogo nell’avvicinamento a Irene, con la recita di Pasquetta organizzata da Don Saverio ed Enrico che è diventata occasione di emozioni contrastanti. L’arrivo di Cesare ha complicato i sentimenti di Johnny, mentre in Caffetteria e all’Atelier si respirano segnali di ripartenza creativa promossi anche da Roberto.

Tra affari e potere, la situazione intorno a Umberto si è temporaneamente rasserenata grazie a una perizia che ha smontato le accuse di speculazione nel caso Meneghini, anche se i rapporti con Odile restano tesi. I fratelli Marchesi spingono per le nozze tra Odile ed Ettore, ma i sospetti di Matteo e le rivelazioni emerse a Londra hanno messo in moto nuove indagini sul passato familiare.

Anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile

Lunedì 13 aprile 2026

Caterina, ansiosa di presentare i bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiede un parere al padre. Agata ha deciso di restare al Paradiso e di rinunciare a Firenze, ma non sembra del tutto convinta. Johnny scopre che Irene non farà più parte della recita, ufficialmente per impegni legati al matrimonio imminente. Ettore annuncia che sua madre potrà essere presente alle nozze con Odile, spiazzando Adelaide, che però vuole andare fino in fondo ai suoi sospetti.

Martedì 14 aprile 2026

Agata tenta di non dare a vedere a Mimmo il suo grande turbamento mentre Johnny soffre tantissimo per Irene, prossima alle nozze con Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui suoi bozzetti ma Fulvio si dimostra contrariato per l’intromissione della Craveri. Ettore provoca Matteo e scatena la sua ira, tanto che Portelli finisce per aggredirlo. Adelaide deve intervenire e preoccupata che la situazione sfugga di mano a tutti, chiede a Marcello di intervenire per calmare il fratello.

Mercoledì 15 aprile 2026

Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto arriva la notizia della morte di Totò; Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.

Giovedì 16 aprile 2026

Johnny sente una conversazione tra Cesare e Irene che finisce per ferirlo mentre al Paradiso si decide di onorare il ricordo di Totò appendendo un manifesto commemorativo in Galleria. Agata riceve un regalo che fa scattare l’allarme in Mimmo mentre Rosa scopre che il suo libro è stato recensito negativamente da un quotidiano francese. La Camilli vive un momento di grande confusione.

Venerdì 17 aprile 2026

Marcello dice a Rosa ciò che pensa in merito alla stroncatura del suo libro e le dà un suggerimento importante. I dubbi di Mimmo diventano sospetti e Agata finalmente trova il coraggio di confessargli la verità. Caterina inserisce nella cartellina destinata all’esame della scuola di moda i disegni preferiti dal padre. Matteo racconta a Umberto e Adelaide che cosa ha scoperto a Londra sulla madre dei Marchesi.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Esami e ambizioni: la storyline sulla moda avanza con Caterina che prepara i bozzetti per l’Accademia e si confronta col padre, mettendo in gioco le sue aspirazioni professionali.

– Bugie e confessioni: il nodo delle mezze verità di Agata continua a irrigidire i rapporti al Paradiso: la sua scelta di restare nasconde ancora dubbi e porta Mimmo a trasformare i sospetti in una verità rivelata.

– Matrimonio sotto indagine: le nozze annunciate tra Odile ed Ettore non sono solo un evento sociale, ma scatenano indagini e sospetti sul passato familiare, con Adelaide e Matteo in prima linea nelle ricerche.

– Tensioni nella compagnia dei giovani: la recita e gli impegni prematrimoniali allontanano Irene dalla scena e provocano frizioni tra Johnny e i suoi sentimenti, alterando gli equilibri tra i più giovani.

– Lutti e colpi di scena: la notizia della morte di Totò e la strana telefonata ricevuta da Mimmo introducono un elemento di dramma che potrebbe avere ripercussioni sui legami tra i personaggi.

– Scelte professionali e supporto affettivo: tra presentazioni di libri, suggerimenti ricevuti da amici come Marcello e la complicità familiare, le decisioni lavorative di personaggi come Rosa e Matteo si intrecciano con le vicende personali.