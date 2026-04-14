Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 aprile 2026: una morte inaspettata cambia tutto

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 148. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026

Nella puntata precedente di martedì 14 aprile

Martedì 14 aprile avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata tenta di non dare a vedere a Mimmo il suo grande turbamento mentre Johnny soffre tantissimo per Irene, prossima alle nozze con Cesare. Valeria dà dei consigli a Caterina sui suoi bozzetti ma Fulvio si dimostra contrariato per l’intromissione della Craveri. Ettore provoca Matteo e scatena la sua ira, tanto che Portelli finisce per aggredirlo. Adelaide deve intervenire e preoccupata che la situazione sfugga di mano a tutti, chiede a Marcello di intervenire per calmare il fratello.

Anticipazioni della puntata del 15 aprile 2026

Irene confida alle amiche di aver assistito a una accesa discussione tra Cesare e Rebecca sulla divisione della casa di famiglia in vista del matrimonio. Valeria è entusiasta del nuovo bozzetto disegnato da Caterina, mentre Fulvio manifesta la sua irritazione per l’influenza della Craveri nella scelta della figlia. Intanto arriva la notizia della morte di Totò. Mimmo risponde a una strana telefonata da Firenze per Agata. Matteo decide di tornare a Londra dalla madre di Ettore.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile.