Brad Pitt, con la nuova fidanzata fa sul serio: chi è Ines de Ramon

Ormai le cose sembrano essersi fatte serie tra Brad Pitt e Ines de Ramon, la sua nuova fidanzata trentenne. I due si frequentano da mesi, lei ha persino conosciuto i figli di lui e, stando a quanto hanno notato i più attenti fan sui social, la fidanzatina non si toglie mai dal collo un prezioso ciondolo a forma di B.

Quella che ci troviamo di fronte pare essere la prima vera relazione del più famoso tra i divi di Hollywood da quando, ormai nel 2016, è inaspettatamente (e in modo parecchio complicato) finito il matrimonio da sogno con l’irraggiungibile Angelina Jolie. Val, dunque, la pena indagare più a fondo e scoprire chi è la ragazza che è riuscita a conquistare l’uomo sognato dalle donne di tutto il mondo.

Brad Pitt ha una nuova fidanzata

Ormai sembra essere ufficiale: Brad Pitt non è più single. Dallo scorso novembre frequenta una giovane donna poco famosa, e, rivelano fonti alla testata statunitense Us Weekly, i due “stanno andando forte. Brad sembra aver trovato qualcuno che lo completa su tanti livelli, non solo trascorrono più tempo possibile insieme, ma sono entrambi incredibilmente appassionati del loro lavoro e vivono la vita al massimo. Sono decisamente innamorati e gli amici di Brad sono entusiasti di vedere quanto sia felice con lei”.

E tra i più cari amici di Pitt c’è l’altrettanto famoso e affascinante George Clooney che, dall’alto della sua stabile relazione con l’impeccabile Amal, pare approvi pienamente la nuova relazione dell’amico: dicono che considerava la storia con Angelina Jolie eccessivamente travagliata, mentre Ines è più riservata e “non fa drammi”. Niente drammi, ma messaggi chiari da parte della nuova Miss Pitt, che ultimamente ha iniziato ad indossare un ciondolo a forma di B, per ricordare a tutti che porta sempre Brad vicino al suo cuore.

E se la collanina a forma di cuore è simbolo di una relazione duratura solo se si hanno meno di 16 anni, che Pitt faccia sul serio è testimoniato dal fatto che, prima di scappare a Parigi per un romantico weekend francese, l’attore abbia presentato la nuova compagna a tutti e sei i figli che condivide con l’ex moglie: il 21enne Maddox; Pax, 19; Zahara, 18; Shiloh, di 17 anni, e i gemelli minori Knox e Vivienne, 14.

Chi è Ines de Ramon, la nuova fiamma di Brad Pitt

Ines de Ramon è una trentenne europea nata in Spagna da genitori iberici, ma cresciuta nei pressi del lago di Ginevra, in Svizzera. Anche per questo motivo, Ines è poliglotta e parla fluentemente inglese, tedesco, francese e italiano. La sua passione è la gioielleria e, dal 2020, è presidente del brand di gioielli Anita Ko. La sua seconda passione sembrano essere gli attori.

Brad Pitt non è il primo famoso frequentato da Ramon. L’imprenditrice è stata sposata con l’attore Paul Wesley, tra i protagonisti della popolare serie tv The Vampire Diaries. I due si sono separati nel 2022, mentre il divorzio è arrivato giusto pochi mesi fa, nel febbraio 2023. Che la scaltra Ines si prepari già a un secondo matrimonio?