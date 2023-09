Fonte: IPA Venezia 79, Ana De Armas in rosa ricorda Marilyn. Brad Pitt divo in nero

Quando una star hollywoodiana approda in Italia, non può che scattare la “caccia” al motivo: lavoro o viaggio di piacere? Lunedì 18 settembre 2023, infatti, all’aeroporto di Bolzano, Brad Pitt è atterrato con un jet privato. Praticamente il sogno di ogni donna. Ma sulla ragione c’è grande curiosità. C’è chi dice che sia giunto a Merano per un film su Ötzi, e chi, invece, propende per la teoria di una vacanza rilassante in una spa di lusso. Tra cappello e occhiali aviator, Pitt ci conquista sempre.

Brad Pitt in Italia: il motivo della visita

Come mai Brad Pitt si trova in Italia? Non è così inusuale vederlo nel nostro territorio, anzi: grande fan del caffè italiano, a cui non rinuncia nemmeno sui set, l’attore è stato avvistato all’Aeroporto di Bolzano, a bordo di un jet privato. Stando alle informazioni condivise dall’Ansa, il suo soggiorno dovrebbe essere breve. Al suo arrivo, ha sorriso a tutti – sempre gentilmente – e ha indossato i suoi amati occhiali aviator e il cappello.

Il mistero sul viaggio in Italia è presto svelato, però: le ipotesi più probabili si riferiscono al progetto del film su Ötzi, da sempre molto caro all’attore. Qualcuno, però, ha avanzato anche la possibilità che voglia semplicemente rilassarsi in una delle medical spa più famose di Merano. Ma il tatuaggio della mummia del Similaun farebbe propendere per la prima indiscrezione.

Il progetto del film su Ötzi e la passione di Brad Pitt

La mummia del Similaun – più nota con il nome di Ötzi – è una delle passioni (macabre?) dell’attore. Sì, perché la storia della mummia lo ha affascinato a tal punto da aver scelto di tatuare la sagoma di Ötzi sull’avambraccio sinistro. Perché la sua storia lo ha intrigato? Semplice: di fatto, è il primo umano tatuato nella storia, avendo 61 tatuaggi. Dopo il suo ritrovamento nel 1991 in Trentino-Alto Adige, è diventato una sorta di “mito” per tatuatori e amanti dei tattoo. E Brad Pitt non fa in alcun modo eccezione.

L’ipotesi delle vacanze in una spa

Chiaramente, oltre alla possibilità di trovare le location giuste per il film su Ötzi, non si esclude la possibilità di qualche giorno di stacco per Pitt. Naturalmente, Bolzano e Merano sono conosciute per la bellezza del territorio e anche per la presenza di spa d’eccezione. L’attore, però, è da solo: con lui non c’è la nuova fidanzata, Ines de Ramon, ex moglie di Paul Wesley, che abbiamo visto recitare nella fortunata serie The Vampire Diaries.

La loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele: secondo una fonte di Page Six, tra l’attore e la vice-presidente di un marchio di alta gioielleria, il rapporto sarebbe più solido che mai, tanto che lei indossa quotidianamente un gioiello con la lettera B. Un dettaglio super prezioso – anche un po’ adolescenziale, ma l’amore, del resto, fa tornare sempre giovani, no? Anche l’assenza di Ines de Ramon, in ogni caso, fa propendere maggiormente per l’ipotesi sul progetto del film su Ötzi, a cui Pitt non ha mai voluto rinunciare. Questione di tempo? Chissà. Intanto, però, si sta godendo la nostra bella Italia.