Live, Walter Zenga dice la sua da Barbara D’Urso sul figlio Andrea

Nuova puntata piena di contenuti per Live – Non è la D’Urso, il consueto appuntamento della domenica sera di Canale 5. Il programma, che fornisce ai telespettatori diversi punti di vista su temi di informazione, intrattenimento e gossip, riesce sempre ad attirare l’attenzione di un gran numero di telespettatori. Merito soprattutto della conduttrice, che lavora con grande professionalità e dedizione a tutti i suoi progetti.

Barbara D’Urso, infatti, è veramente instancabile. E, dopo aver diretto Domenica Live, bellissima è tornata in studio per condurre il nuovo appuntamento di Live – Non è la D’Urso. Per l’occasione ha scelto un outfit serio ed elegante.

La conduttrice ha optato per un magnifico vestito-tailleur corto dalla trama gessata. Un abito che mette in mostra il fisico mozzafiato della conduttrice. La D’Urso ha poi, aggiunto, pochissimi accessori: delle décolleté nere dal tacco vertiginoso e grandi orecchini estremamente luminosi. Ha, infine, acconciato i capelli in boccoli ben definiti tenuti appuntati in uno chignon basso.

Occhi puntati, ancora una volta, sulla famiglia Zenga. Dopo aver consentito il confronto tra Nicolò e Jacopo, fratelli dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Andrea, la D’Urso ha deciso di ascoltare anche il punto di vista del padre Walter. Il gieffino, infatti, lo ha più volte accusato di essere un padre assente e, neanche dopo il faccia a faccia avvenuto durante l’ultima puntata del reality, è riuscito a trovare con lui un vero e proprio punto di incontro.

Walter, quindi, ha accettato l’invito di Barbara per fornire ai telespettatori anche la sua versione dei fatti e per scontrarsi con le temibilissime sfere. Ha, così, parlato dei suoi figli, soprattutto Andrea, di cui si dice particolarmente orgoglioso:

È quello dei miei figli che mi assomiglia un po’ di più. Lo guardavo negli occhi e vedevo che aveva questa forza dentro che gli sta facendo fare un percorso molto bello.

Ha risposto anche alle parole del figlio Nicolò, che, come Andrea, lo ha accusato in maniera molto forte e ha dimostrato, nei suoi confronti, risentimento:

La prima colpa che mi dò è quella di un genitore che si chiede se è riuscito a instaurare un rapporto positivo con i propri figli. Il problema fondamentale è che nella mia testa ci sono dei periodi in cui si vivono delle famiglie differenti tra persone separati. Quando è successa una determinata cosa nella famiglia che lui frequentava sono saltati fuori questi problemi, come mai non sono saltati fuori prima?

Tesissimi, infine, anche i rapporti con Roberta Termali, ex moglie e madre dei suoi figli. Zenga, alla D’Urso, ha confessato che proprio lei gli ha inviato un messaggio per invitarlo con l’obiettivo di poter finalmente mettere una pietra sopra a tutti i litigi. La sua intenzione, però, è quella di non accettare e di parlare solo con Andrea e Nicolò faccia a faccia.

Posso essere giudicato, ma non mi interessa il giudizio.

Sotto l’occhio dei riflettori, poi, anche altre concorrenti del GF Vip, Maria Teresa Ruta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni su un presunto incontro con Alain Delon, affermando che l’attore l’avrebbe preferita ad Alba Parietti, e Giulia Salemi. L’ex fidanzato di quest’ultima, Abraham Garcia, incurante della relazione che lei ha intrapreso con Pierpaolo Pretelli, è determinato a riconquistarla.

Barbara D’Urso, anche questa settimana, è riuscita a regalare ai suoi telespettatori preziosi attimi di informazione e di divertimento, proponendo approfondimenti, interviste interessanti, scoop e notizie esclusive. Cosa preparerà per sorprendere il suo amato pubblico nel prossimo appuntamento?