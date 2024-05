Fonte: IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è stata la padrona di casa di una sensazionale edizione di Belve. Il programma televisivo, infatti, ha macinato diversi successi e le dichiarazioni dei tanti ospiti che si sono lasciati intervistare, nelle diverse puntate, sono state riprese da tutti i principali giornali. Così, a esempio, le rivelazioni di Fedez, che ha confermato a Francesca Fagnani non solo la crisi con la moglie ma anche il peso che il caso Pandoro ha avuto nella loro frattura.

Nell’ultima puntata di Belve, andata in onda il 30 aprile 2024, Mara Maionchi è stata una delle protagoniste e la sua intervista ha innescato un vero botta e risposta con Tiziano Ferro. Per quest’episodio conclusivo della stagione, Francesca Fagnani ha scelto d’indossare un vero e proprio must di stagione.

Francesca Fagnani, gilet sotto la giacca

Francesca Fagnani si è confermata regina di ascolti con l’edizione 2024 della sua Belve che ha fatto segnare consensi sempre in crescita. Le interviste della conduttrice televisiva, infatti, sono diventate un appuntamento fisso per molti telespettatori della rete pubblica, che hanno seguito con attenzione anche l’ultima puntata della stagione attuale, trasmessa il 30 aprile 2024. Francesca Fagnani ha intervistato, in quest’occasione, tre personaggi noti: Piero Chiambretti, Francesca Pascale e Mara Maionchi.

Fonte: IPA

La giornalista ha scelto per l’occasione un completo gessato abbinato a un gilet, seguendo pienamente una delle tendenze di stagione, in fatto di moda. Molti personaggi noti, infatti, hanno scelto negli ultimi mesi d’indossare sotto la giacca elegante solo un gilet, o anche senza il capo spalla, come la stessa Francesca Fagnani aveva già fatto nella seconda puntata della stagione 2024 di Belve. Il completo gessato della conduttrice televisiva era di colore nero e con il taglio dei pantaloni over e molto largo. La giacca, lasciata aperta, faceva intravedere il gilet completamente nero e, quindi, privo di motivi gessati, in contrasto con il completo. Il capo d’abbigliamento, scelto dalla giornalista, lasciava la pancia scoperta. Il completo era firmato da Dolce&Gabbana e avrebbe un costo complessivo di oltre 3000 euro.

Fonte: IPA

Francesca Fagnani, per quest’episodio di Belve, non ha rinunciato ai suoi chiacchieratissimi gioielli. La giornalista, infatti, è stata anche protagonista di un’inchiesta di Striscia la Notizia, che ha accusato la conduttrice televisiva di aver violato le norme deontologiche e la faccenda è stata segnalata anche all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. In ogni caso, anche nella puntata del 30 aprile 2024, Francesca Fagnani ha sfoggiato due gioielli fantastici di Pasquale Bruni, completamente ricoperti da diamanti.

Ultima puntata di Belve, tutti i look degli ospiti

Francesca Fagnani, nell’ultima puntata di Belve, ha intervistato tre ospiti noti. Francesca Pascale ha scelto per l’occasione d’indossare un tailleur bianco, composto da pantalone e giacca con scollo a V.

Fonte: IPA

Anche Piero Chiambretti ha scelto di essere elegantissimo ma con qualche tocco originale. Il conduttore televisivo, infatti, ha indossato un completo blu scuro, abbellito da riquadri blu elettrici. Il punto più particolare del look erano i calzini a strisce multicolor.

Fonte: IPA

Mara Maionchi, invece, è rimasta sul classico e, anche lei, ha scelto per la sua intervista a Belve, un completo composto da pantalone e giacca neri. L’esperta di musica ha combinato al tailleur una maglia morbida in tinta con decori color oro.

Fonte: IPA

Mara Maionchi ha impreziosito l’outfit con una collana di perle e una in oro con pendenti verdi. La giurata ha indossato anche delle comode scarpe da ginnastica.