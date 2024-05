La vita sentimentale di Camila Giorgi, ex tennista italiana che si è ritirata nel maggio del 2024, è sempre stata al centro della curiosità dei tanti appassionati e fan. Cosa si sa della sua vita privata? Con chi è impegnata? Gli ultimi rumor parlano di una frequentazione con Santiago Taverna, tennista argentino classe 1999, mai confermata. Scopriamo tutto su di lei.

Camila Giorgi, la storia d’amore con Giacomo Miccini: il fidanzamento interrotto

Ha sempre preferito far parlare la carriera: dipingere un ritratto “in rosa” della vita privata dell’ex tennista Camila Giorgi non è facile. Considerata tra le migliori tenniste italiane di sempre, ben poco si conosce della sua situazione sentimentale attuale. A lungo è stata fidanzata con Giacomo Miccini, ma il loro fidanzamento è stato interrotto proprio a un passo dal matrimonio.

Pur avendo trascorso anni insieme all’ex collega, non si conoscono molti dettagli della loro storia d’amore. Storia che, tra l’altro, è naufragata da un momento all’altro, in modo del tutto improvviso, proprio poco prima del “sì”. L’annuncio delle nozze era stato condiviso sui social, con tanto di anello di fidanzamento.

Si sono frequentati dal 2015 al 2017. Del futuro con Miccini, ne ha parlato una volta il padre della Giorgi: “Io non vedo l’ora che si sposi, che faccia la sua vita”. In merito alla fine della relazione e all’annullamento delle nozze, non sono mai state aggiunte ulteriori informazioni. L’ex coppia ha condiviso delle rare dediche sui social, come “Anche l’uomo più forte del mondo ha bisogno di avere una donna al suo fianco”, scritto proprio dalla Giorgi, o ancora “Grazie a te ho scoperto cosa vuol dire essere felici”, pubblicato da Miccini su Facebook, in occasione di un concerto di Tiziano Ferro.

Camila Giorgi è fidanzata o single? Il presunto flirt con Santiago Taverna

Come anticipato, Camila Giorgi non ha quasi mai parlato pubblicamente della sua vita privata, se non durante qualche intervista. Nel 2021, ha raccontato al Corriere della Sera: “Ora non sono fidanzata. Ma l’amore per me è importante, ho avuto storie lunghe, quando ho pensato che ne valesse la pena ho saputo conciliare sport e vita privata. (…) Il tennis non è tutto, non lo è mai stato”. Dello stesso avviso era anche il papà della Giorgi: “Certo c’è il tennis, ma il tennis è un pezzettino di vita, la vita è di più, anche se a volte non sembra“.

Stando alle ultime indiscrezioni, Camila Giorgi potrebbe avere un flirt con Santiago Taverna. L’indiscrezione è arrivata direttamente da New York, quando, nel 2022, avrebbero trascorso molto tempo insieme in occasione dello US Open. Il pubblico del Flushing Meadows, sempre nel 2022, ha ammesso di averli visti spesso insieme. Sottolineiamo che, nonostante tutto, siamo nel campo delle indiscrezioni, poiché non è mai arrivata una conferma o smentita del flirt, che potremmo quasi definire “misterioso”, anche perché se ne è parlato molto nei giornali di cronaca rosa esteri. Al momento, non si conosce dunque lo stato sentimentale di Camila Giorgi: il 7 maggio del 2024, si è ufficialmente ritirata dal mondo del tennis, in silenzio e senza alcun annuncio.