Gli amici si vedono nel momento del bisogno, gli ex mariti meno, ma vi sono delle eccezioni. Lontani ormai da decenni Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro non erano rimasti in buoni rapporti in seguito al divorzio, nonostante condividano un bel nipotino nato da poco. L’attore però non ha esitato un secondo di fronte alla malattia della donna che fu l’amore della sua vita ed è tornato, nonostante tutto, per starle vicino nel momento più difficile.

Eleonora Giorgi, chi le è vicino nella malattia

L’attrice Eleonora Giorgi, 70 anni, alla fine dello scorso anno aveva annunciato di essere affetta da un tumore al pancreas. Dopo un ciclo di chemioterapia, Giorgi si è sottoposta a un intervento per asportare il tumore. È successo a fine marzo e l’attrice non era sola. Oltre agli amati figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro è arrivato anche un uomo dal suo passato, uno dei suoi più grandi amori, seppur da tempo ormai lontano.

“Con questa vicenda del tumore – ha raccontato ospite dai David di Donatello – è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi. Dopo anni di silenzio questo ex marito mi dimostra un amore profondo”. Una sorpresa inattesa perché, dal divorzio nel 1996, nonostante un figlio e un nipotino in comune, i due non avevano più avuto rapporti.

Intervistata dalla testata Nuovo, l’attrice ha recentemente aggiunto: “La generosità di Massimo è stata davvero commovente. In passato l’ho definito un orso perché lui è riservato e con l’età è diventato molto chiuso. È un uomo basico ma molto serio e affidabile. Ed è stato inaspettatamente presente. In ospedale è rimasto tre giorni”. Giorni di grande complicità svela Eleonora: “Quando Massimo è venuto da me non c’era un’intesa da ritrovare perché siamo quelli di 30 anni fa! La vera prova delle grandi relazioni è che puoi allontanarti per molto tempo ma, quando torni a parlarti, è come se ti fossi lasciato il giorno prima”.

Infine, Giorgi svela un momento di grande tenerezza: “Per darmi forza, Massimo ha fatto un gesto bellissimo: dopo l’esame diagnostico mi ha accolta con un piccolo mazzolino di margherite raccolto nel prato vicino all’ospedale. L’ho messo in una bustina, l’ho fatto essiccare e ce l’ho sul comodino. Mi è mancato in questi dieci anni ed è stato molto doloroso, però, ho sempre rispettato la sua scelta. Per me lui è un uomo meraviglioso, ciò che ha fatto in questi mesi non era scontato”.

La storia d’amore con Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, e Massimo Ciavarro si conobbero sul set. Quello di Sapore di mare 2, del 1983. All’epoca lei, già parecchio famosa, era nel mirino della stampa per via del recente divorzio da Angelo Rizzoli e, per non gettare ulteriore benzina sul fuoco, scelse di vivere il nuovo amore in segreto. Eleonora e Massimo fuggirono in campagna e vissero lontano da occhi indiscreti per un paio di anni.

Infine, tornano a recitare, ma continuare a mantenere gran riserbo sulla propria storia. Nel 1991 nasce Paolo, il loro primo e unico figlio. Nel 1993, a dieci anni dal primo incontro, i due si sposano, anche stavolta in gran segreto. E con lo stesso riserbo, senza alcun clamore, nel 1996, annunciano il divorzio. Il matrimonio è finito, ma l’affetto resta.