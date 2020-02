Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi

editato in: da

Andrea Rizzoli è il figlio maggiore di Eleonora Giorgi e il fratello Paolo Ciavarro. Classe 1980, è nato dall’amore dell’attrice di Borotalco per Angelo Rizzoli. Era il 1979 quando sposò l’imprenditore, chiamando il primogenito con il nome del nonno. La coppia si separò nel 1980, in seguito ad alcuni scandali che coinvolsero l’editore e negli anni successivi la Giorgi si allontanò dalle scene.

Dopo la separazione, Eleonora si innamorò di Massimo Ciavarro. Una relazione culminata con le nozze da cui nacque il secondogenito dell’attrice: Paolo Ciavarro. I due fratelli sono molto diversi e mentre Paolo ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori, diventando un conduttore, Andrea è più riservato.

Il giovane Rizzoli è cresciuto lontano dai riflettori ed è molto schivo, tanto che non ha nemmeno un profilo Facebook o Instagram. “Con Andrea ho un ottimo rapporto – ha svelato Ciavarro nella casa del GF Vip durante una chiacchierata con Adriana Volpe -. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”.

Nel 2014, il primogenito di Eleonora Giorgi ha occupato le prime pagine dei giornali di gossip. L’imprenditore ha infatti sposato Alice Bellagamba, attrice ed ex ballerina di Amici, nel borgo umbro di Montignano. “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”, aveva detto il giorno delle nozze.

Poi l’addio, arrivato poco dopo la luna di miele. A raccontare la crisi e la decisione di divorziare era stata la stessa Alice Bellagamba. “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka – aveva raccontato a Vanity Fair -. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: “Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli”. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto”.