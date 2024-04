Fonte: IPA Kendji Girac

Kendji Girac, vincitore di The Voice in Francia nel 2014, è rimasto vittima di alcuni colpi di pistola a seguito dei quali è stato gravemente ferito. Le sue condizioni sono molto serie ma fortunatamente l’artista non sarebbe più in pericolo di vita: da qui il cauto ottimismo sulle sue possibilità di ripresa, dopo che era giunto all’ospedale di Bordeaux in condizioni disperate a seguito di alcuni colpi d’arma da fuoco che l’hanno raggiunto quando si trovava a Biscarrosse.

Chi è Kendji Girac

L’artista vincitore di The Voice 2014 è un nomade di origine gitana. Deve gran parte del suo successo alla partecipazione al talent, che ha vinto sbaragliando la concorrenza convincendo il pubblico e i giudici con la sua voce particolarissima. Nel 2014 ha anche pubblicato il suo primo album, Kendji, che ha raggiunto la vetta della classifica Syndicat national de l’édition phonographique, risultando inoltre come il secondo album più venduto di quell’anno in Francia dopo Racine carrée di Stromae.

Da questo album ha estratto diversi singoli. Di questi, ricordiamo Color gitano, Andalouse, Elle m’a aimé, Conmigo, Cool. Il primo lavoro discografico ha avuto un respiro piuttosto ampio, tanto che gli ultimi due singoli sono stati pubblicati nel 2015. Torna sulle scene con un secondo disco che intitola Ensemble. Da qui sono estratti i brani Me Quemo, Les yeux de la mama, No me mires más, Tu y yo con i quali raggiunge il primo successo internazionale e in Francia, dove diventa piuttosto famoso.

Cos’è successo a Biscarrosse

La dinamica dell’accaduto attende di essere accertata ma le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini che possono far luce su quello che è successo a Biscarrosse, nel sudovest della Francia, dove si trovava il giovane artista rimasto offeso da un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunto al petto. La notizia, che si è diffusa rapidamente in tutta la sua fan base, ha lasciato sgomento il pubblico che oggi spera in una sua rapida ripresa e attende di scoprire la verità sul presunto incidente domestico che gli è quasi costato la vita.

A parlarne per prima è stata TF1, in cui si leggono i primi dettagli sull’incidente in cui è rimasto coinvolto il giovane artista francese: “I servizi di emergenza sono chiamati a intervenire in un passaggio della comunità Traveller per un uomo ferito da arma da fuoco. Sul posto hanno notato che la vittima era il cantante Kendji Girac. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola al petto. L’artista è stato evacuato all’ospedale di Bordeaux in pericolo di vita. L’inchiesta è affidata alla brigata di ricerca di Parentis-en-Born (40) con il supporto della sezione di ricerca della gendarmeria di Pau”.

Pare quindi che la pistola fosse di sua proprietà e che il colpo sia partito in maniera accidentale a seguito di una manipolazione azzardata da parte dell’artista che si trovava in casa sua. La prognosi è stata sciolta, dopo che per lui si era temuto il peggio, e ora inizia la lenta ripresa dal grande spavento e dalla ferita che gli è stata inferta dal proiettile.