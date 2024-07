Fonte: IPA La cantante Adele

Un’amara sorpresa per i fan di Adele, che allo stato attuale non vede nella musica il fulcro della sua vita. La sua mente la spinge verso altre sponde e sembra sul punto di dare inizio a una lunga pausa. La celebre artista non ha sfornato numerosi album in carriera, ma è sempre stata molto attiva in termini di live. È infatti reduce da due anni di show “senza sosta” a Las Vegas. Il risultato? Non ha più voglia di salire su un palco, così come entrare in uno studio di registrazione e creare nuova musica.

Adele, stop alla musica

Due anni di spettacoli in residence a Las Vegas possono fare questo effetto: Adele è stanca di esibirsi e annuncia d’essere pronta a fermarsi. Per quanto tempo? Chi può dirlo. Sarà uno stop lungo e, presumibilmente, serviranno anni prima di ritrovarla intenta a creare nuova musica.

Non avverrà da un momento all’altro, considerando il contratto firmato. Il suo Weekends With Adele a Las Vegas l’ha vista dare il via ai concerti il 18 novembre 2022. Terminerà l’impegno gravoso il 23 novembre 2024, con l’aggiunta ad agosto di dieci concerti in arrivo a Monaco, dal 2 al 31 agosto.

Ciò che avverrà dopo sarà però qualcosa di diverso. Ha bisogno di tempo per sé e, perché no, per una forma d’espressione differente (privata o pubblica che sia). Ad ogni modo lo ha detto chiaramente: il suo percorso professionale non prevede nuova musica.

Adele è stanca: ipotesi cinema

La confessione, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, è giunta dalla bocca della stessa Adele all’emittente tedesca ZDF: “Non ho alcun progetto legato a nuova musica, assolutamente. Ora voglio prendermi una bella pausa, lunga, nel corso della quale fare altre cose creative”.

Non una sorpresa totale, a dire il vero, considerando come le pause tra un disco e l’altro siano sempre state di 5-6 anni. Stavolta però il suo discorso pare diverso. Tanto è cambiato nella sua vita privata e le più di 100 date realizzate dal 2022 a oggi hanno avuto un peso. Facile pensare come non voglia rendere il tutto un’azione meccanica.

Intanto i fan online fanno sentire la propria frustrazione. Come al solito, basti pensare al mondo dei manga e dei romanzi, con continue pretese, si pretende un prodotto, come se alle spalle non vi fosse un essere umano che necessita di serenità e dei necessari tempi di creazione.

Adele ora non ha più voglia di musica, ma forse chi la segue da anni potrebbe tra non molto vederla in una veste differente. C’è infatti chi ipotizza un futuro nel mondo del cinema. Potrebbe essere questa l’altra forma creativa sostitutiva. Non sarebbe di certo la prima cantante a tentare la scalata a Hollywood. Basti pensare a Whitney Houston e, in tempi più recenti, a Lady Gaga.

Allo stato attuale non ci sono rumor che evidenzino contatti e/o contratti. Da novembre in poi, per un bel po’ di mesi, ci sarà di certo il silenzio, condito magari da una vacanza. Chi sa però che tipo di opportunità potrà portare con sé il 2025.