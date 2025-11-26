Lorenzo Salvetti, chi è il cantante passato da X Factor ad Amici

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Lorenzo Salvetti, il cantante passato da "X Factor" ad "Amici"

Spesso la partecipazione a un talent è il vero punto di partenza per chi sogna la musica: un trampolino che apre le porte del mondo discografico e, in alcuni casi, anche di percorsi artistici totalmente nuovi. Dopo aver calcato il palco di programmi come Amici o X Factor, c’è chi prova Sanremo Giovani, chi pubblica dischi, chi apre concerti e chi arriva persino a costruirsene di propri.

Lorenzo Salvetti ha scelto un percorso un po’ diverso. Dopo l’esperienza a X Factor e l’uscita dei suoi primi singoli, ha deciso di mettersi di nuovo in gioco affrontando un’altra sfida: entrare nella scuola di Maria De Filippi.

Chi è Lorenzo Salvetti

Classe 2008, originario di Verona, Lorenzo Salvetti si appassiona alla musica fin da bambino. Tutto parte in famiglia, anche grazie al fratello maggiore, batterista. Negli anni canta in cori di canto antico, studia recitazione e poi approda al liceo musicale, dove si concentra su pianoforte e canto.

Un percorso che, nel 2024, lo porta a presentarsi alle audizioni di X Factor per provare a trasformare quella passione in qualcosa di più grande. La sua voce e la naturalezza con cui si mette al pianoforte fanno subito capire che in lui c’è qualcosa di speciale.

Lorenzo è giovanissimo, ma il cantautorato lo vive come fosse casa. Ha una sensibilità che arriva dritta, senza filtri, e questo colpisce sia i giudici sia il pubblico. In molti vedono in lui un ragazzo diverso, curioso, capace di mescolare l’energia delle nuove generazioni con quella musica che, nonostante il tempo, continua a emozionare.

Lorenzo Salvetti, l’esperienza a “X Factor”

A X Factor Lorenzo porta sul palco brani intensi come Poetica di Cesare Cremonini, ma non ha paura di affrontare anche pezzi complessi e da fuoriclasse come Margherita di Riccardo Cocciante. Passa le selezioni una dopo l’altra e approda nella squadra di Achille Lauro, che sceglie di non snaturare la sua identità musicale, anzi: la mette al centro.

I giudici lo ribattezzano con ironia “giovane vecchio” per quel mix di delicatezza, profondità e scelte musicali fuori dal coro. Ma è proprio questa combinazione, la voce, il modo di stare sul palco e il suo pianoforte, a portarlo dritto tra i quattro finalisti della sua edizione.

Durante il percorso presenta anche il suo primo singolo, Mille concerti, che diventa subito uno dei momenti più riconoscibili del suo passaggio al talent.

Lorenzo Salvetti entra nella scuola di “Amici”

Dopo la fine di X Factor e un periodo di silenzio dedicato a capire cosa volesse davvero raccontare con la sua musica, Lorenzo torna a farsi sentire con un nuovo singolo: Lasciarsi è una cosa da grandi.

È il primo passo verso una fase nuova, più consapevole, che lo porta a rimettersi in gioco: questa volta puntando alla scuola di Amici.

Fin dal primo ingresso in studio conquista l’attenzione di tutti. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini lo vogliono entrambe nella propria squadra e chiedono l’aggiunta di un banco per lui. Lorenzo si presenta con Stupida vita, un inedito intimo che mette subito a nudo la sua sensibilità. La performance convince tutti i professori, portandogli un sì unanime e aprendo ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

