Chi è Marco Costantini, il marito di Matilde Brandi

Matilde Brandi sta conquistando il pubblico del Grande Fratello Vip grazie al suo savoir-faire esplosivo e alla complicità con Stefania Orlando, per questo è più che naturale che la sua vita privata incuriosisca davvero molti. Eppure, la showgirl ha sempre mantenuto privata la sua quotidianità, tanto che del marito Marco Costantini si hanno davvero pochissime informazioni.

Marco e Matilde sono legati da molti anni e hanno avuto due figlie gemelle nel 2006, di nome Sofia e Aurora. Non si conosce la data precisa del matrimonio o quando si sono conosciuti ma, nonostante facciano parte di due mondi diversi, i due sono legati da diversi anni

Costantini è un commercialista e ha un curriculum di tutto rispetto: nato a Roma il 28 Febbraio 1964, Marco ha intrapreso una brillante carriera sia come consulente sia come docente presso vari istituti universitari e post universitari. È anche socio fondatore di uno studio di commercialisti e, negli anni, ha rivestito diversi incarichi istituzionali di grande rilievo.

Il marito dell’ex star del Bagaglino ha scelto di non aver alcun profilo social e compare raramente nelle foto di Matilde. Dal suo canto, anche la Brandi ha preferito evitare di parlare troppo della sua famiglia in questi anni, affinché la loro privacy venisse tutelata al meglio.

In vista della sua partecipazione al GF VIP 5, tuttavia, Matilde Brandi ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Piú, facendo trapelare qualche dettaglio sul suo matrimonio. In particolare, la showgirl ha parlato dei suoi compagni di avventura, dichiarando di non essere interessata a nessuno all’interno della Casa, nonostante i piccoli problemi avuti con Marco.

Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e, anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi, innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo, ho due figlie. Non entro con l’intenzione di innamorarmi, non mi interessa. E non mi interessa raccontare queste cose. Vorrei che la mia vita privata restasse tale.

In aggiunta, Matilde ha anche confessato quanto il marito Marco non fosse molto felice della sua partecipazione al Grande Fratello, ma l’ha comunque supportata nella sua scelta: “Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io.”