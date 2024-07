Guenda Goria è mamma: è nato Noah. La gioia di Maria Teresa Ruta

La gioia di Guenda Goria e del marito Mirko Gancitano: è nato il piccolo Noah. In ospedale anche Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Fonte: IPA Guenda Goria

Guenda Goria è diventata mamma. Insieme al marito, Mirko Gancitano, sposato a maggio, hanno accolto in ospedale Noah, “l’elefantino di casa”, come lo hanno chiamato nei mesi dell’attesa. Con loro, ad attendere al San Raffaele di Milano, anche i genitori di Guenda, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Insieme hanno annunciato la nascita del piccolo di casa con un dolce video sui social.

Guenda Goria è mamma: la gioia di Maria Teresa Ruta

Guenda Goria e Mirko Gancitano sono genitori di Noah. Felici hanno annunciato ai fan l’atteso arrivo del nuovo piccolo membro di famiglia con un video sui loro canali social. Maria Teresa Ruta, ora nonna, ha dato forza e sostegno alla figlia Guenda con la sua presenza in ospedale, il San Raffaele di Milano, in compagnia dell’ex marito, Amedeo Goria. I due nonni sono apparsi sorridenti e Maria Teresa ha condiviso in una storia sul suo profilo l’annuncio: “Una nuova vita. La nostra gioia più grande”.

La nascita di Noah è il coronamento delle storia d’amore tra Guenda Goria e Mirko Gancitano. Tre anni di fidanzamento, coronati dalla proposta di patrimonio a La volta buona di Caterina Balivo.

Guenda Goria, l’amore per Mirko e le difficoltà

La relazione tra Guenda Goria e Mirko Gancitano ha avuto inizio a Sharm el Sheik: lei era in vacanza, mentre lui era impegnato per lavoro con Alex Belli. I loro sguardi si sono incrociati, si sono conosciuti e da allora si sono amati.

Fonte: IPA

Guenda Goria ha passato momenti difficili. Nel 2022, in particolare, dopo la sua partecipazione (insieme alla madre) al Grande Fratello Vip, ha scoperto di soffrire di endometriosi. La ragazza era stata ricovera in clinica per la rimozione di una cisti, ma ha lì scoperto una gravidanza extrauterina. I medici sono stati costretti a rimuovere la tuba dove l’embrione si era impiantato. Lei stessa ha condiviso pubblicamente la sua esperienza: “Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”.

Dopo le difficoltà è arrivato “il miracolo”, come lo ha definito la stessa Guenda. Attraverso la fecondazione assistita la coppia è riuscita ad avere un bimbo, circondati dall’affetto dei genitori e degli amici. “Si chiamerà Noah, alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore, il significato del nome è di origine biblica e vuol dire: ‘Colui che porta sollievo’. L’abbiamo scelto insieme, anche perché è un nome particolare, moderno, vuol dire ‘Dono di Dio‘”, aveva detto Guenda Goria nel corso di una intervista.