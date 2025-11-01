Verissimo, Alex Belli e Delia Duran presto genitori: “Dopo 5 anni di tentativi ce l’abbiamo fatta”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Delia Duran e Alex Belli sono al settimo cielo: i due hanno infatti confermato che diventeranno presto genitori per la prima volta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la coppia ha ripercorso le tappe più importanti nel percorso verso la genitorialità, arrivata nel momento in cui avevano perso le speranze.

Alex Belli e Delia Duran, l’annuncio a Verissimo

Il pancino in vista non lascia dubbi: Delia Duran è in attesa del suo primo figlio dal marito Alex Belli. Entrando nello studio di Verissimo, la modella e attrice venezuelana sfoggia con orgoglio le rotondità della gravidanza, giunta già al quarto mese: “È un’emozione fortissima sapere che finalmente sono incinta. Dopo 5 anni di tentativi ce l’abbiamo fatta. Pensavamo di non concepirlo in maniera naturale e secondo me è una benedizione di Dio”, racconta con le lacrime agli occhi.

L’arrivo del primo bebé è stato infatti a lungo inseguito da Delia: “Avevo perso le speranze. Avevo detto ad Alex che se non fossimo riusciti quest’anno, mi sarei rivolta alla medicina per cercare di averlo con la fecondazione. Invece è arrivato in maniera naturale”, ha confessato ancora la Duran. “Da quando ci siamo messi insieme 7 anni fa sono successe tante cose. Questa estate ci eravamo detti che a settembre avremmo iniziato il percorso della fecondazione, che è abbastanza delicato e complesso. E invece, non ce n’è stato bisogno. Avevamo perso le speranze, ma quando meno te lo aspetti…”, ha confermato l’attore.

Dopo due settimane di ritardo, l’attrice si è infatti decisa a sottoporsi al fatidico test, che è risultato positivo. Un regalo inatteso, che Delia, da sempre credente, considera volontà divina: “L’anno scorso io e Guenda Goria siamo andate a sederci nella sedia della fertilità a Napoli. Siamo andate insieme, lei per ringraziare di essere diventata mamma e io per diventarlo”, ha confidato ancora la Duran.

Alex Belli e la paternità: “Adesso basta amore libero”

Per Alex Belli, che ha già alle spalle un matrimonio con la modella Katarina Raniakova, si tratta del primo figlio. Anche con la sua ex moglie l’attore aveva inseguito la gioia della paternità, senza tuttavia riuscire a realizzare il suo sogno: “Durante il primo matrimonio era stata una ricerca assillante. Con Delia la salvezza è stata non avere quel tipo di ansia, ma cercare di vivere il rapporto senza pensarci troppo”, ha spiegato l’ex gieffino.

Visibilmente emozionato, Belli non riesce a trattenere l’incredulità: “Quando senti quel cuoricino battere è il momento più emozionante. Non conosciamo ancora il sesso, dobbiamo fare altri esami. I nostri amici pensavano stessimo scherzando quando glielo abbiamo confessato. Abbiamo dovuto mandare la prima ecografia per fargli credere che era vero”, ha ironizzato ancora.

L’attore è comunque certo che la gravidanza sia arrivata nel momento migliore per entrambi: “Abbiamo una stabilità sentimentale ma anche lavorativa, quindi è capitato nel momento perfetto. Dopo tutti gli alti e i bassi e le vicissitudini della nostra vita privata, sono certo che Delia sarà una mamma pazzesca“. E l’amore libero sempre professato dalla coppia? “Basta, è finito con la nascita del bambino. Questo è sicuro”.