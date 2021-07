Federica Panicucci, salta il matrimonio con Marco Bacini: l’indiscrezione

editato in: da

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Il fatidico Sì è rimandato. Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di spostare ancora una volta la data del matrimonio, lo ha rivelato il settimanale Diva e Donna. Non ci sono crisi o rotture in vista, ma i futuri sposi hanno preferito cambiare data per non incorrere in troppe restrizioni a casa della pandemia e dell’emergenza sanitaria.

Per la coppia si è spesso parlato di nozze, anche se una data ufficiale non è mai stata fissata. Al primo rinvio ha fatto seguito un secondo, voluto per aspettare un momento più propizio per organizzare una grande festa a Forte dei Marmi. La Panicucci e il compagno hanno poi abbandonato l’idea di convolare a nozze a Fasano di Savelletri, per spostarsi in una location più vicina.

Nonostante tutto, nessun problema tra i due: l’amore procede a gonfie vele e non c’è nessuna crisi in corso.

Marco Bacini è un noto imprenditore inserito nel mondo dell’abbigliamento. È grazie al suo lavoro che ha conosciuto Federica, instaurando un rapporto d’amore che dura ormai da molti anni. Secondo la conduttrice, lui racchiude tutti i valori che ha sempre cercato in un uomo, tant’è che lo ha spesso definito un compagno d’altri tempi.

Negli anni trascorsi al fianco di Bacini, Federica Panicucci si è anche legata profondamente al padre del suo fidanzato, poi scomparso. Di Marco, ha detto: “Mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto, un garbo e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. C’è sempre ed è il mio tutto”.

Sono molto gelosi l’uno dell’altra ma in quella forma sana che restituisce solidità al rapporto. Addirittura, Bacini sarebbe geloso degli ospiti di Mattino Cinque: “Lui è gelosissimo e io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia. È geloso anche degli ospiti che invito a Mattino Cinque. Ho imparato a non toccare nessuno, mantengo le distanze”, ha confessato lei.

Per Federica Panicucci si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Mario Fargetta, dal quale ha avuto i figli Sofia e Mattia. Con loro Bacini ha instaurato un ottimo rapporto, nonostante il loro papà rimanga il primo punto di riferimento.