Federica Panicucci è in vacanza in Marocco con il compagno Marco Bacini. La coppia ha raccontato il soggiorno con delle stories

Federica Panicucci dà il buongiorno ai telespettatori di Canale 5 con il suo Mattino 5 da tantissimi anni. Alla conduzione dello show televisivo mattutino di Mediaset, in coppia con la presentatrice televisiva, c’è Francesco Vecchi, che si occupa di condurre la prima parte della trasmissione tv, occupata soprattutto dall’approfondimento politico e di cronaca.

Impegnata ogni mattina alla conduzione, Federica Panicucci, spesso, sfrutta i suoi weekend liberi per godersi delle meravigliose fughe d’amore con il suo fidanzato Marco Bacini, con cui fa coppia fissa dal 2016. L’imprenditore e il volto noto della televisione italiana sono molto innamorati e utilizzano i loro canali social per condividere i loro scatti e i filmati pieni d’amore.

Federica Panicucci in vacanza in Marocco con il fidanzato Marco Bacini

Federica Paninucci e il suo compagno Marco Bacini riescono, spesso, a ritagliarsi dei weekend liberi per delle fughe d’amore da sogno. I due, negli ultimi mesi, si sono recati a Londra ma la coppia ha condiviso delle magiche foto anche dalle Maldive. In seguito, la coppia ha condiviso un fine settimana romantico da Capri, dove Federica Panicucci e Marco Bacini hanno vissuto un altro fine settimana da sogno.

Adesso, l’imprenditore e la conduttrice televisiva hanno nuovamente deciso di partire per vivere il loro amore in un altro luogo magico. La coppia, infatti, ha condiviso degli scatti e delle stories dal Marocco, in particolare da Marrakech, nota località turistica dello stato mediterraneo.

La conduttrice televisiva ha raccontato al suo pubblico la sua vacanza da sogno con delle stories condivise sul suo account Instagram ufficiale. Nel primo filmato la presentatrice ha svelato dove si trovava ai suoi followers: “Siamo partiti, volevo farvi un saluto e volevo dirvi che siamo arrivati in un posto meraviglioso perché siamo a Marrakech”. La coppia si trovava all’estero per festeggiare il recente compleanno di Marco Bacini: “Siamo venuti a Marrakech per festeggiare il compleanno di Marco”. La conduttrice televisiva ha voluto condividere con il suo pubblico la bellezza della camera d’albergo dove si trovava. Dopo un ampio salotto, la conduttrice ha mostrato in video una sala da bagno con vasca centrale e una camera da letto davvero unica. Infatti, dalla porta esterna della stanza si accedeva a una jacuzzi e a una meravigliosa piscina esterna. La presentatrice ha mostrato anche il terrazzino con divani e cucina.

Federica Panicucci la giornata da sogno in Marocco

Federica Panicucci, in vacanza con il compagno a Marrakech, ha condiviso le sue esperienze da sogno sui social. La conduttrice si è mostrata in abito da sera luccicante verde petrolio per la cena di compleanno di Marco Bacini e poi ha condiviso un video del suo risveglio. In seguito, la presentatrice tv ha postato dei video della sua giornata di vacanza in Marocco.

Federica Panicucci ha raccontato di trovarsi con il compagno a La Medina: “Buongiorno, siamo a La Medina, giornata stupenda, sole, abbastanza caldo”. Nei filmati si vede la coppia girare per le vie della città marocchina. In seguito, la conduttrice ha raccontato anche la fine della sua giornata: relax in jacuzzi e sui divanetti esterni della stanza d’albergo.