Fonte: IPA Federica Panicucci, 10 look che hanno fatto la storia (abiti ad alta sensualità)

Le gambe lunghissime, il fisico tonico e asciutto, un’eleganza innata che la fa sembrare eterea e sempre su una passerella e quel viso sorridente che, da tanti anni, tiene compagnia agli italiani.

Federica Panicucci è una donna di spettacolo capace, che sa condurre con garbo e pacatezza e si pone sempre nel mondo giusto. Ma è anche una donna splendida ed elegante che sembra essere riuscita a fermare il tempo. Come dimostra l’ultimo post pubblicato su Instagram in cui la si vede salire delle scale, fasciata in un particolarissimo mini-dress bianco. E una cosa è evidente: la conduttrice a 56 anni batte ancora tutte.

Federica Panicucci, uno spettacolo con il mini abito bianco

A vederla incede lungo le scale sembra uscita da un sogno. Perché Federica Panicucci è l’essenza stessa dell’eleganza e della classe, capace di far risaltare ogni capo che indossa. Compreso il mini abito bianco che mette in evidenza la sua bellezza. Complici anche le gambe lunghissime della conduttrice, sottolineate dalla gonna corta del vestito ed enfatizzate da scarpe con il tacco altissimo.

Nel video la si può ammirare salire delle scale mentre si trova a Marrakech. Il vestito è bianco, senza spalline e con una cintura a segnare il punto vita. La gonna non la fascia, ma ne abbraccia i fianchi, e lascia scoperte le gambe. Ad accompagnare il tutto scarpe con il tacco altissimo e giacca dello stesso colore.

Difficile darle un’età, perché Federica Panicucci ha un fisico e un aspetto grazie ai quali sembra che per lei il tempo non sia passato. E poi è felice e si vede, il legame con il compagno Marco Bacini la rende appagata: la luce nei suoi occhi è un chiaro segnale ma, se quella non dovesse bastare, ci sono anche le parole che i due si scambiano a essere testimonianza del loro amore.

Federica Panicucci, l’amore (bellissimo) con Marco Bacini

Innamorati come se fosse il primo giorno. Federica Panicucci e Marco Bacini formano una coppia affiatata ormai da tanto tempo e il loro legame è favoloso. I due si sono appena concessi una vacanza a Marrakech in occasione del compleanno di lui e, basta scorrere gli ultimi post su Instagram, per vedere in maniera quasi palpabile e con i propri occhi il sentimento che li lega.

Solo nell’ultimo post, quello con il look da favola di Federica Panicucci, si legge il commento dell’imprenditore che le scrive: “Bellissima amore mio”. La replica della conduttrice? Dolcissima: “Per te”.

O il video in occasione del compleanno di lui, le cui parole di accompagnamento sono una profonda e romantica dichiarazione (da sogno). Federica Panicucci, infatti, ha scritto: Non sono ancora riuscita a guardarti una sola volta senza innamorarmi continuamente di te. Buon compleanno amore mio”.

Parole speciali, così come è speciale il tempo che trascorrono insieme: dalla quotidianità alle vacanze. Come l’ultima, della quale lei ha raccontato qualcosa tramite storie e foto pubblicate su Instagram.

Scatti della loro vita, da cui emerge il loro bellissimo legame e che la felicità, senza dubbio, ti fa bella. Se poi si è Federica Panicucci, allora, lascia proprio senza fiato.