Lory Del Santo ha spesso parlato della morte del figlio Conor, nato dall’amore con Eric Clapton. Il piccolo aveva soltanto 4 anni e mezzo quando è tragicamente rimasto vittima di un incidente, precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo a New York. La casa in cui viveva con la sua mamma in quel funesto 1991 è diventata luogo di profonda sofferenza, la stessa che continua ad albergare nel cuore della showgirl e del cantautore. È proprio a lui che il piccolo Conor aveva spedito la sua ultima lettera. Ricordi terribili che riemergono nel 2024, a distanza di 33 anni, in occasione dell’intervista di Lory Del Santo a Belve, con Francesca Fagnani.

L’ultima lettera di Conor al padre Eric Clapton

“Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più”, aveva spiegato in una intervista appena conclusa l’edizione dell’Isola dei Famosi a cui aveva preso parte nel 2022 insieme al compagno Marco Cucolo. “È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti. Vedo questa immagine di continuo. Vedo che, nonostante tutto, tiro fuori le dita e sopravvivo“, aveva proseguito nel suo racconto.

Il dolore di una madre per la perdita del proprio bambino è qualcosa di indicibile, di “inimmaginabile” come ha detto Francesca Fagnani durante l’intervista a Lory del Santo a Belve. Quello con Eric Clapton è stato un grande amore che, però, non è riuscito a sopravvivere a questa tragedia.

È al figlio che il cantante aveva dedicato la canzone Tears in Heaven ed è al padre che il piccolo Conor aveva indirizzato la sua ultima, dolce lettera: “Conor aveva scritto una lettera, ‘I love you’ – aveva raccontato la Del Santo a Domenica Live, nel 2018 -. L’aveva proprio scritta lui perché io gli avevo fatto vedere come si faceva. Lui [Eric Clapton, ndr] l’ha aperta e dice: ‘Cos’è questa lettera?’. Apre. È come dire che stai andando al funerale di una persona che ti dice che ti ama. Ho trovato comunque questa cosa incredibile e io sono rimasta pietrificata. Però forse era l’ultimo messaggio che lui voleva dare, che era il più bello”.

Lory Del Santo, il dolore per la morte prematura dei figli

L’intervista a Belve in onda il 23 aprile 2024 inevitabilmente ha affrontato anche questo aspetto della vita di Lory Del Santo. Una mamma che non solo ha perso il suo Conor quando aveva poco più di 4 anni, ma che ha dovuto affrontare anche la morte prematura di un altro figlio, Loren.

“Con lui è stato diverso, psicologicamente ho sofferto di meno perché ho capito che non avevo capito. Loren era malato e nessuno se ne era accorto. A me sembrava speciale, non mi dava mai fastidio, non disturbava, non faceva domande. Forse, visto che non si poteva curare, è stato meglio così. Era un angelo destinato a volare in cielo”, aveva spiegato al Corriere della Sera. Loren aveva soltanto 19 anni quando nel 2018 si è tolto la vita.

Prima ancora Lory Del Santo aveva affrontato anche la perdita del figlio avuto dal tennista Richard Krajicek: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione”, aveva spiegato.

La nuova intervista a Belve

“Ad un certo punto uno muore, io vedo la bara, vedo il morto. E se io rinascessi, io non sono quella, sono una persona che guarda. Sei una testimone del tempo. Non sei più tu quella persona sei un’altra che ha assaporato il dolore e la felicità, quindi deve solo andare avanti”, ha commentato a Belve ai microfoni di Francesca Fagnani.

Parole ingarbugliate che fanno eco a quanto la showgirl aveva ammesso poco tempo fa: “È come se fossi morta, per questo non soffro“.