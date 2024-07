Bianca Censori: nuovo giro, nuova provocazione

Ennesimo outfit da censura per Bianca Censori: la moglie di Kanye West paparazzata a Los Angeles con un top completamente trasparente

Bianca Censori è ormai il soggetto preferito dei media americani e non solo. In un luglio rovente ma sonnacchioso in quanto a gossip e notizie succulente le sue paparazzate con outfit ai limiti della censura risvegliano dal torpore e riempiono le pagine dei tabloid.

Non ci eravamo ancora ripresi dal microbikini della scorsa settimana, che la moglie di Kanye West ha pensato bene di uscire al cinema con il marito con un top completamente trasparente. Per (l’ennesima) gioia dei paparazzi.

Bianca, che alcuni vogliono plagiata dal marito, altri considerano vera artefice e mente dei suoi outfit, altri ancora pensano che sia ossessionata dalla ex moglie di West, Kim Kardashian, e faccia di tutto per emularla, anzi, superarla nei suoi look già molto azzardati del passato, è senza dubbio uno dei personaggi del momento, vero mistero dello showbiz. Ci si chiede se il suo sia un progetto o un puro divertissement a uso e consumo del pubblico. Della serie: “Voi dite e scrivete quello che volete, io continuo a fare quel che mi pare”.