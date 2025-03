“Cecilia Rodriguez è incinta”: l’indiscrezione

Cecilia Rodriguez è incinta? Così parrebbe dalle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore. A tradirla un pancino sospetto apparso alle sfilate della Milano Fashion Week, messo in mostra in particolare da un vestito dal taglio morbido all’evento di Laura Biagiotti. Che finalmente sia arrivato il momento per lei e Ignazio Moser di realizzare il sogno di diventare genitori?

Cecilia Rodriguez in dolce attesa: le voci sempre più insistenti

Voci sempre più insistenti vorrebbero Cecilia Rodriguez in dolce attesa: la sorella di Belen potrebbe essere incinta, come si suppone da alcuni indizi che stanno circolando in rete ormai da qualche ora. La bella ex gieffina ha condiviso su Instagram il suo look per la sfilata di Laura Biagiotti, uno splendido abito bianco morbido che lascia intravedere un pancino sospetto.

A confermare la notizia della gravidanza ci ha poi pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto che una coppia di novelli sposi sarebbe in attesa di un figlio. E anche Alessandro Rosica ha confermato lo scoop, facendo gli auguri a Cecilia e Ignazio Moser, che finalmente potrebbero essere prossimi a realizzare il sogno di diventare genitori.

Ovviamente non c’è stata nessuna conferma né una smentita da parte dei diretti interessati che, probabilmente, se la notizia dovesse rivelarsi veritiera, vorranno attendere la fine del primo trimestre di gravidanza per annunciare al mondo di essere in attesa di un bebè.

Il braccialetto che aveva già dato un indizio

Già qualche tempo fa la sorella di Belen Rodriguez aveva lasciato sui social un indizio che poteva far pensare a un’imminente gravidanza, la foto di un braccialetto ospedaliero blu al polso, con scritti sopra il suo nome e quello del marito Ignazio Moser. In tanti si sono chiesti cosa potesse significare, ma tra i commenti in moltissimi erano certi che indicasse chiaramente il loro percorso di procreazione medicalmente assistita: in clinica, infatti, è prassi comune registrare i nomi di entrambi i partner in questi casi.

Già un anno fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano parlato pubblicamente in un’intervista al settimanale Chi della difficoltà di avere un figlio. La coppia sognava di allargare la famiglia prima di giurarsi amore eterno. “Avremmo voluto prima fare i figli ma non è così semplice come raccontano”, avevano detto.

“Ci stiamo provando. Il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce. Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”, aveva puntualizzato Ignazio. Del resto i due, che si sono conosciuti nella Casa del GF Vip e sono convolati a nozze lo scorso giugno, non hanno mai nascosto di voler diventare genitori, con tanti progetti per il futuro: “Ampliare la famiglia. Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”, avevano confessato.

Adesso, dopo tante voci di crisi e tante gravidanze annunciate nel corso degli anni, questa potrebbe essere la volta buona per la coppia, che dopo tanto tempo in due potrebbe presto iniziare la splendida avventura di una vita in tre.