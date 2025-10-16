Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ignazio Moser racconta il parto di Cecilia Rodriguez e la nascita di Clara Isabel, prima figlia della coppia. Un momento felice, ma anche particolarmente intenso, in cui Cecilia si è scoperta più forte e coraggiosa che mai, come svelato dal marito.

Il parto di Cecilia Rodriguez raccontato da Ignazio Moser

Su Instagram, Ignazio Moser ha svelato che il parto di Cecilia Rodriguez è durato parecchio e ha richiesto anche una induzione al travaglio di ben 10 ore. Nelle Stories di Instagram, lo sportivo ed ex gieffino ha pubblicato una foto che lo ritrae con la figlia in braccio, in un momento tenerissimo. “Innamorato”, ha scritto. Poco dopo ha postato due filmati in bianco e nero che raccontano alcuni momenti della nascita di Clara Isabel.

“Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione) la nostra fantastica ostetrica Elena Rossi ha deciso di far fare un balletto a Chechu”, si legge a corredo del primo video in cui Cecilia, con le mani sulla schiena, compie dei movimenti rotatori. Nel video successivo Cecilia è sempre in ospedale, con la flebo attaccata e vediamo la fitball, utilizzata per stimolare il parto grazie al movimento. “Anche un po’ di sport”, il commento di Moser.

Dopo l’induzione e il balletto di mamma Cecilia, Clara ha finalmente deciso di venire al mondo, riempiendo di gioia i suoi genitori. Emozionatissimo Ignazio Moser che ha postato uno scatto in cui la sorella di Belen Rodriguez allatta la loro piccola. “Questa foto è la mia nuova definizione di amore – ha scritto -. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”.

Dolcissimo anche il post di Cecilia Rodriguez che ha dedicato parole d’amore alla figlia e al marito: “Tutto quello che ho desiderato per anni… e ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima. Vi amo per sempre”, ha scritto.

Cecilia Rodriguez e le difficoltà prima della gravidanza

Ospite di Verissimo, Cecilia Rodriguez qualche tempo fa aveva raccontato di essere rimasta incinta dopo un lungo percorso. Per anni infatti la modella e Ignazio Moser avevano cercato di avere un figlio, senza però riuscirci, sino alla scelta di ricorrere alla fecondazione assistita.

“Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Ci ho provato per più di cinque anni ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi”. Cecilia in quell’occasione aveva svelato di aver sofferto tanto a causa di questa situazione, sino alla scelta di iniziare con il percorso della fecondazione assistita. “Ci siamo disperati – aveva confidato la modella, commuovendosi al ricordo di quel periodo -. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene”.