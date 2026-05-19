Il figlio di Heidi Klum e Seal è già una star

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, classe 2005, a soli 21 anni è già un modello in ascesa e lo si vede calcare i red carpet più importanti, come quello recente di Cannes 2026. Complice una bellezza statuaria oggettiva e due genitori super famosi: la super modella Heidi Klum e il cantante Seal. Eppure fino a poco tempo fa Henry era un adolescente timido che come tanti coetanei ai riflettori preferiva computer e playstation. Poi, grazie ai consigli di mamma, ha spento il pc e intrapreso la carriera id modello. Con ottimi ed evidenti risultati. Scopriamo tutto di lui