Fazzoletto di carta in lavatrice: lo stratagemma per rimediare al danno

Almeno una volta nella vita è capitato a ognuno di noi di lasciare per sbaglio un fazzoletto di carta all’interno di un jeans o di una giacca e accorgersene dopo aver lavato il capo in lavatrice a causa dell’odioso risultato: il fazzoletto bagnato e sbriciolato riempie di pezzetti bianchi i panni lavati e pronti per essere asciugati e utilizzati, ma c’è uno stratagemma per rimediare al danno fatto.

Un fazzoletto di carta finito per sbaglio all'interno della lavatrice è tra le cose più fastidiose nel mondo casalingo e sicuramente è capitato a tutti almeno una volta nella vita di averci a che fare.

Cercare il colpevole in famiglia che ha lasciato quel fazzolettino all'interno di una tasca di un jeans è inutile, quando ormai il danno è fatto. Il fazzoletto di carta con l'acqua si sgretola e lascia pezzetti bianchi su tutti i vestiti e sembra una missione impossibile liberarsene facilmente: non è affatto così, perché esiste un metodo per rimediare al disastro! Certamente bisognerebbe stare attenti e controllare sempre le tasche dei pantaloni o delle giacche prima di caricare la lavatrice, ma qualora ci si dimenticasse di effettuare questo passaggio, niente paura.

Fazzoletto di carta in lavatrice: come risolvere il danno

Lasciare per sbaglio un fazzoletto di carta all'interno della lavatrice non è un problema grave e come per molte altre cose c'è il modo per risolvere il danno con poco impegno e in un modo totalmente casalingo. La prima cosa da fare quando si lascia un fazzoletto di carta in lavatrice e ne escono fuori panni pieni di palline bianche è quella di prendere i vestiti uno alla volta e sbatterli energicamente cercando di far cadere a terra la maggior parte dei pezzetti. Una volta compiuto questo passaggio, basterà pulire a terra e il gioco è fatto.

Questo però, il più delle volte, non basta per riavere i propri capi perfettamente puliti. Se si ha quindi a disposizione un'asciugatrice, c'è bisogno di inserire i panni al suo interno ed effettuare un ciclo di asciugatura in modo da far andare i residui nel filtro (che va prontamente pulito ogni volta); l'asciugatrice però non è un elettrodomestico che tutti hanno in casa, e per questo si può ricorrere a ben altri due rimedi efficaci per eliminare il danno compiuto dal fantomatico fazzoletto di carta.

Nonostante sia un metodo "fai da te" e possa sembrare poco utile, il nastro adesivo è una soluzione ottima in un caso simile: così come la spazzola che si utilizza per togliere i pelucchi dai vestiti, il nastro adesivo è perfetto per far attaccare a sé i residui da eliminare da sopra i panni. Non è finita qui, però, perché c'è un ultimo stratagemma per far fronte al danno del fazzoletto di carta, ed è l'aspirina. Proprio così! Bisognerà prendere una bacinella, riempirla d'acqua e inserire all'interno e in ammollo i vestiti contaminati; poi, successivamente, sciogliere l'aspirina nell'acqua e l'effetto che si otterrà sarà incredibile! I residui del fazzoletto di carta si scioglieranno completamente, ridando vita ai panni che sembravano irrecuperabili.