Amazon Il ventilatore è potente e super silenzioso

Il caldo si avvicina, anzi sembra proprio essere arrivato all’improvviso e se ancora non sei pronto a sudare semplicemente stando seduto, per avere un po’ di fresco i ventilatori sono l’alternativa economica e spesso sottovalutata.

I condizionatori sono la scelta più diffusa, ma hanno costi alti e spesso sono fonte di discussione tra chi li vuole a temperature glaciali e chi invece vive bene anche senza. Il ventilatore può essere posizionato dove vuoi, ci sono modelli adatti ad ambienti grandi e piccoli e poi non influiscono sulla bolletta, senza dimenticare che hanno costi d’acquisto molto più contenuti.

Se state pensando che saranno anche economici, ma spesso sono rumorosi, vi stupiremo svelandovi che ci sono modelli silenziosissimi. Il leader in questo campo è Levoit, brand conosciuto per i purificatori che ha messo la stessa attenzione e cura anche nei ventilatori a piantana. Se stai cercando un modello efficiente, versatile, silenzioso ed economico Levoit ha deciso di scontare uno dei suoi modelli di punta per rinfrescarti e risparmiare e per avere anche un oggetto accattivante. Il ventilatore ha uno stile moderno con dettagli retrò che gli permettono di integrarsi con ogni arredamento. Praticamente un pezzo di design che puoi avere a poco più di 113 euro, un vero affare.

Offerta Levoit ventilatore a piantana Ventilatore a piantana silenzioso

Notti fresche e silenziose con il ventilatore a piantana

Dormire al fresco non sempre vuol dire riposare serenamente se il ventilatore fa rumore. Quello di Levoit è stato progettato per assicurare un flusso d’aria potente, senza sacrificare il sonno. Il marchio ha scelto di ricorrere a un motore a corrente continua che insieme alle pale dal design particolare assicurano un passaggio dell’aria efficiente ma silenzioso. L’apparecchio non supera i 20 dB, ideale da usare anche nella camera dei più piccoli.

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Il ventilatore perfetto in ogni ambiente

Come succede in ogni ventilatore, le pale hanno un ruolo importante e in quello di Levoit ancora di più perché oltre a facilitare il passaggio dell’aria assicurano una maggiore stabilità all’apparecchio. Le pale infatti sono biometriche e hanno un design ad ali di gabbiano, pensate anche per migliorare la stabilità del flusso d’aria a distanza. Questo vuol dire che il ventilatore si addice anche agli ambienti di grandi dimensioni perché diffonde l’aria, senza perdere la potenza, fino a 30 metri. Tutto questo lo puoi avere senza spendere una fortuna, non solo perché il ventilatore è in offerta, ma anche perché l’apparecchio è stato progettato per ridurre al minimo i costi in bolletta senza sacrificare la potenza che arriva fino a 30W.

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L’apparecchio versatile ed efficiente

I ventilatori sono molto più versatili rispetto al condizionatore e quello di Levoit non è da meno. Come abbiamo visto il brand ha posto particolare attenzione al design aggiungendo anche la possibilità di utilizzare il dispositivo a terra nella modalità a piantana o sul tavolo. Avrai due apparecchi in uno grazie all’asta centrale che va da 110 o 70 centimetri premendo un semplice bottone.

Il ventilatore poi, supporta una rotazione orizzontale di 90° e un’inclinazione verticale di 120° e grazie alla presenza del telecomando con pochi click puoi scegliere tra le 12 velocità e le 4 modalità di raffreddamento, oppure impostare il timer per ridurre ancora di più i costi. In pratica con questo ventilatore potrai godere di una piacevole temperatura senza “sudare freddo” grazie all’offerta e ai costi contenuti in bolletta.

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