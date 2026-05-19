Money Road, quando inizia la seconda edizione

Money Road sta per tornare: quando inizierà la seconda edizione dello show condotto da Fabio Caressa, fra trekking e tentazioni.

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IPA Fabio Caressa

Dopo l’enorme successo della prima edizione, Money Road si prepara a tornare sul piccolo schermo. Il programma condotto da Fabio Caressa metterà nuovamente alla prova i suoi concorrenti, fra tentazioni e budget da rispettare.

Quando inizia Money Road 2026

L’appuntamento è per il prossimo 21 maggio quando su Sky e in streaming su Now andrà in onda la trasmissione condotta da Fabio Caressa. La prima stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo aveva stregato il pubblico grazie ad un meccanismo particolarmente interessante.

Si tratta infatti di uno strategy game che riunisce 12 concorrenti (non famosi) con diverse età, estrazione sociale e mestieri. Il gioco li riunisce nella giungla malese, in un luogo estremo e selvaggio, alle prese con rigide privazioni e trekking estenuanti nella giungla, con temperature che arrivano velocemente a 40 gradi e un’umidità con picchi sino al 98%.

Chi sono i concorrenti di Money Road 2026

Sono 12 i concorrenti che prenderanno parte a Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Un vero e proprio esperimento sociale che vedrà i partecipanti alle prese con tappe di trekking lunghe e faticosissime, percorsi impegnativi e tantissimi colpi di scena.

Il gruppo non dovrà solo puntare a completare il trekking, ma avrà anche il compito di scegliere la Guida della Compagnia e di confrontarsi con il celebre sportello ATM dove ognuno dovrà scegliere se togliere soldi al gruppo, prelevando, oppure andare avanti nel gioco senza diminuire la cifra del montepremi. A tentare i concorrenti nelle prime puntate ci saranno anche alcuni ospiti speciali: Alessandro Borghese e Orietta Berti che proporranno alcune tentazioni decisamente costose.

Come accaduto nella prima edizione il montepremi iniziale sarà di 300 mila euro, ma potrà velocemente calare a causa delle spese del gruppo o dei singoli concorrenti. L’obiettivo è quello di arrivare alla fine del gioco per dividere il jackpot rimasto.

“Abbiamo cercato di spiazzare i partecipanti evitando di ripetere alcune situazioni della prima stagione – ha confessato il conduttore, Fabio Caressa -. I concorrenti si muoveranno sempre tra fango, sanguisughe, mangrovie e caldo a 40° in una sorta di Lost dove non sanno mai cosa li aspetta. E lì le sovrastrutture crollano, non puoi fingere, ti devi mettere a nudo: la vera personalità esce quando sei in difficoltà e sotto pressione”.

I 12 concorrenti di Money Road:

Marilina, 41 anni, infermiera di Bologna;

Simona, 47 anni, impiegata di Milano;

Chiara, 25 anni, freelance di Ancona;

Sebastiano, 25 anni, libero professionista di Milano;

Roberto, 63 anni, traslocatore di Viterbo;

Daniele, 51 anni, esperto d’arte di Milano;

Meryem, 25 anni, content creator di Napoli;

Adele, 49 anni, ingegnere de L’Aquila;

Marco, 42 anni, project planner di Milano;

Riccardo, 22 anni, volontario servizio civile di Sammichele di Bari (Bari);

Fabrizio, 34 anni, commesso di Milano;

Luana, 41 anni, imprenditrice di Brescia.

Quando e dove vedere Money Road 2026

L’appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è per il 21 maggio. Le puntate verranno trasmesse tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Sarà disponibile anche in streaming su NOW, on demand e visibile su Sky Go. Dal 26 maggio il programma si potrà seguire tutti i martedì in replica e in chiaro in prima serata su TV8.