Chi è Giulio Violati, il marito di Maria Grazia Cucinotta

Il suo nome è ormai da tanti anni affiancato a quello di Maria Grazia Cucinotta, una delle attrici più affascinanti del panorama televisivo italiano. Stiamo parlando di Giulio Violati, un imprenditore romano di grande successo, ma anche un uomo che è riuscito a crearsi una splendida famiglia.

Suo padre, Carlo Violati, è stato amministratore delegato della Ferrarelle, ruolo che ha ricoperto per tanti anni riuscendo a dare una vera e propria svolta alla produttività della famosa azienda. Le stesse capacita pare le abbia ereditate Giulio, che nel mondo del management è sempre riuscito a cavarsela alla grande. Oggi è anche un importante produttore cinematografico, e si occupa di sua moglie. Nonostante appartenga al mondo dello spettacolo, anche se in senso lato, Violato non ha mai amato stare troppo sotto le luci dei riflettori.

Alla fine degli anni ’80, Giulio ha conosciuto Maria Grazia Cucinotta. Lei, reduce dalla partecipazione a Miss Italia, era stata adocchiata da Renzo Arbore che l’aveva voluta come valletta alla storica trasmissione Indietro tutta!. Entrambi erano ospiti ad una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. A quanto pare, tra di loro è scattata subito la passione. Il 7 ottobre 1995, Giulio Violato e Maria Grazia Cucinotta sono convolati a nozze, e nel 2001 hanno avuto una figlia, Giulia.

Sono davvero pochi i dettagli che i due coniugi si sono lasciati sfuggire pubblicamente, dal momento che entrambi tengono molto alla loro privacy. Tuttavia, in alcune occasioni la Cucinotta si è concessa al pubblico e ha rivelato qualcosa in più sulla sua vita privata. Ad esempio, non ha fatto segreto del grande desiderio che lui e suo marito hanno sempre coltivato, quello di avere un secondo figlio. Purtroppo, il loro sogno non si è mai realizzato, nonostante i tanti sforzi.

Giulio è un papà perfetto, stando alle parole che Maria Grazia ha pronunciato nel corso di un’intervista a Vanity Fair. “È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”. Mentre nel gennaio 2020, ospite di Caterina Balivo, l’attrice ha svelato di essere pronta a festeggiare alla grande le nozze d’argento con suo marito. Che sia l’occasione giusta per sposarsi di nuovo, come aveva annunciato qualche mese fa a La vita in diretta?