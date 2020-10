Maria Grazia Cucinotta bellissima in bianco su Instagram, festeggia 25 anni d’amore

editato in: da

L’estate social di Maria Grazia Cucinotta

Un amore solido e duraturo: è quello tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, che hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. Nozze d’argento che sono state celebrate anche su Instagram, dove l’attrice ha condivo le immagini dell’evento.

In uno scatto sul suo profilo social la Cucinotta ha voluto condividere con tutti i suoi fan il giorno speciale. Lei, bellissima e radiosa, in un abito di pizzo bianco, con una cintura gioiello a segnarle il punto vita; lui in completo scuro. Tra le mani Maria Grazia stringe un grande mazzo di rose rosa mentre insieme al marito mostra felice le fedi nuziali all’obiettivo della macchina fotografica. Ma sono i sorrisi e gli sguardi di felicità a colpire di più.

L’attrice e produttrice è convolata a nozze con il marito Giulio Violati nel 1995, i due però si sono conosciuti alla fine degli anni ’80, durante una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro, genero di Rita Dalla Chiesa. E da allora non si sono più lasciati, arrivando a festeggiare questo importante traguardo d’amore. Sentimento di cui la Cucinotta ha recentemente parlato in una serie di interviste, come quella rilasciata a Caterina Balivo quando aveva parlato del periodo della quarantena affermando: “Siamo innamorati più di prima”.

E il loro amore, da cui è nata la figlia Giulia nel 2001, è solido come è stata la stessa attrice a spiegare sui social.

Il primo scatto pubblicato, per celebrare le nozze d’argento, li ritrae abbracciati sul divano mentre si tengono per mano, una foto molto bella corredata da una didascalia altrettanto significativa: “5 anni dal nostro sì… ti amissimoooo” . Poi lo scatto dei festeggiamenti con lei luminosa e felice in un abito bianco da sogno, che le fascia il corpo perfetto.

In questo caso l’attrice si è lasciata andare a un commento più lungo in cui ha raccontato quanto sia importante scegliersi ogni giorno: “I nostri 25 anni di matrimonio. Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto. Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero”.

E sui social si sono riversati i tantissimi i commenti di affetto e auguri per la coppia.