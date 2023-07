Maria Grazia Cucinotta in lutto: l’addio doloroso all’amica del cuore

Fonte: IPA Maria Grazie Cucinotta, 10 look di una diva semplice che hanno fatto la storia

Maria Grazia Cucinotta in lutto: l’addio all’amica Sabrina Giambartolomei arriva come una doccia fredda. La donna, produttrice e organizzatrice di eventi molto nota nel mondo dello spettacolo, è morta sabato 29 luglio a Roma, all’ospedale Sant’Andrea, dov’era ricoverata. Il ricordo dell’amica del cuore emerge con tutta la sua forza e tragicità in un post su Instagram, parole che colpiscono dritte al cuore. L’attrice e ed ex modella italiana le ha dedicato parole dolci e sorprese e ha rinnovato il suo amore per l’amica di sempre.

Sabrina Giambartolomei: l’addio straziante di Maria Grazia Cucinotta

“Colpita da una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla – ha spiegato il sindaco di Nepi (Viterbo), città di nascita di Sabrina Giambartolomei, Franco Vita -. Il mio abbraccio va al padre, al figlio e ai familiari tutti colpiti da questo improvviso lutto. Sabrina aveva appena 50 anni. Le più sentite condoglianze, mie e dell’amministrazione comunale”. Tutta la comunità di Nepi, incredula e addolorata per una morte così prematura, si sta stringendo al dolore della famiglia, molto amata e conosciuta in paese. I funerali di Giambartolomei, scrive ViterboToday, sono fissati per lunedì 31 luglio, alle 16,30 al duomo della città.

Sui social Maria Grazia Cucinotta ha voluto ricordare la sua amica da lungo tempo con poche, ma dolorose parole.

“Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte – scrive – Invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito. Sabrina amore mio, amica del cuore. Sabrina tvb per sempre”.

Il dolore dopo la festa di compleanno a sorpresa

Nei giorni scorsi, Maria Grazia Cucinotta aveva condiviso con i follower un momento di gioia. Lo scorso 27 luglio, l’interprete del film “Il postino” ha spento 55 candeline insieme a familiari, amici e colleghi che le hanno organizzato una festa a sorpresa a Palazzo Brancaccio, a Roma. “Queste cose non si fanno, perché a 55 anni una donna è emotiva”, ha commentato l’attrice commossa per la sorpresa. “Grazie a tutti voi per gli auguri e per l’amore, vi voglio bene assai”, ha aggiunto. Per la Cucinotta non è il primo lutto dell’anno purtroppo. Ad aprile aveva dovuto dire addio all’amico Christo Jivkov, noto al grande pubblico per aver interpretato Giovanni nel film di Mel Gibson La passione di Cristo. L’artista si è spento a Los Angeles, dopo aver combattuto una battaglia contro il cancro. “Non voglio ancora crederci che non ci sei più… Dolore infinito” ha scritto l’attrice su Instagram dopo aver appreso della notizia. “Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene”, queste le parole che l’attrice gli aveva dedicato.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio dei fan e non solo, a corredo del post dell’attrice. “Un abbraccio colmo di affetto sincero e di umana comprensione”, ha scritto Sandra Milo. “É da questa notte che guardo questo post e non sono riuscito a trovare il coraggio di scrivere qualcosa”.

“Ti voglio soltanto ringraziare per averci regalato questa bellissima foto della mia cara nipote e soprattutto per le bellissime parole, so che anche lei era molto legata a te. Domani la sistemeremo per sempre a fianco della sua amatissima mamma poi dovremo pensare a Davide. Speriamo soltanto di essere all’altezza”, ha scritto invece lo zio di Sabrina.